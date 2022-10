Für eine effektive Nahbereichskommunikation und sicheres Arbeiten hat Porr einen angepassten Gehörschutz als Headset entwickelt. Foto: Porr

Um sich mit dem Team auf der Baustelle während der einzelnen Arbeitsschritte abzustimmen, werden in der Praxis meist einfache und einheitlich verständliche Hand- und Einweiserzeichen verwendet. Dies kann vereinzelt ein zusätzliches Unfallpotential bergen, vor allem weil hierzu die Hände benötigt werden.

Im Zuge dessen hat Porr auf den Baustellen des Tochterunternehmens Stump-Franki unterschiedliche Headset-Varianten mit aktivem Gehörschutz und Bluetooth-Funksprecheinrichtung getestet. Etabliert hat sich ein System aus angepasstem Gehörschutz als Headset, welches mit einem digitalen Funkgerät verbunden ist. Alternativ ist es möglich, die "schwere Mickey Mouse" als Kopfhörer, mit einem Mikrofon versehen, über Bluetooth zu verwenden. Trotz starkem Lärm können Kleingruppen des Baustellenteams auf unterschiedlichen Kanälen frei sprechend miteinander kommunizieren – ruhiges und konzentriertes Arbeiten wird gefördert und sowohl Stresspegel als auch das Unfallrisiko sinken, versichert Porr.

"Nahbereichskommunikation im Einsatz auf Baumaßnahmen" – unter diesem Titel testete die Porr-Arbeitssicherheit verschiedene Techniken, um die Nahbereichskommunikation auf Baustellen zu optimieren und das Arbeiten noch sicherer sowie die Qualitätsansprüche noch höher zu gestalten. Der angepasste Gehörschutz mit kabelgebundenem Mikro, Lautsprecher und Bluetooth-Funkgerät werde heute regelmäßig genutzt. "Die Headsets sind auf den Baustellen akzeptiert und haben sich bewährt", erklärt Porr-Sicherheitstechniker Bernhard Schulhauser. "Trotz des Lärms können sich die Kolleginnen und Kollegen in normaler Lautstärke miteinander unterhalten, ihre Tätigkeit sicher ausführen und konzentriert arbeiten.

Die Nahbereichskommunikation findet in kleinen Teams bis zu drei Personen statt. Das ist wichtig, damit die Mitarbeitenden sich nicht kontrolliert fühlen und auch mal 'offtake' untereinander sprechen können – so wie eben in einem normalen Arbeitsalltag." Projektleiter Martin Puchler ergänzt: "Das Baustellenpersonal ist in der Tat angetan, auch über die räumliche Distanz, den vorherrschenden Lärmpegel und den teilweise eingeschränkten Sichtkontakt, hinweg zu kommunizieren. Auf diese Weise sind der Austausch klarer Anweisungen oder Informationen, als auch der Smalltalk ein Mehrwert für Qualität, Sicherheit und Soziales."