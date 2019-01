Oberursel (ABZ). – Erstmals präsentiert sich die BMI Group auf der Bau 2019 mit einem gemeinsamen Stand. Vom 14. bis 19. Januar 2019 zeigen sich in Halle A3 fünf der führenden Dachmarken Deutschlands zum ersten Mal im gemeinsamen BMI-Design: Braas, Icopal, Klöber, Vedag und Wolfin Bautechnik. An Stand 338 und 339, dem mit rd. 890 m² größten Messestand eines Dachanbieters, finden Messebesucher das Kompetenzzentrum fürs Dach und den Anlaufpunkt aller Dachprofis – vom Steildach, über das Zubehör bis hin zum Flachdach. Nicht nur ihre Gemeinsamkeit zeigen die fünf BMI Marken auf der Messe, sondern auch ihre Neuheiten. So optimiert Braas das Sortiment seiner Unterspannbahnen und erweitert das Spektrum der Bedachungslösungen für das Steildach um Leichtdächer mit Metalldachplatten der nun integrierten Produktmarke „Decra Dachsysteme“.

Icopal stellt u. a. die neue Alu-VillaTherm-Elastomerbitumen-Dampfsperr- und Ausgleichsschweißbahn mit ZIP-System und beidseitig wärmeaktivierbaren PowerTherm-Streifen vor sowie die Gefälle- und Ausgleichsschüttung VillaPerl. Klöber präsentiert das Programm für Flachdachdurchgänge Flavent pro und die Flüssigabdichtung HydroStopEU AlphaHybrid 5300. Vedag zeigt z. B. die Neuheiten Vedastar S5 und MS. Und Wolfin macht mit neuen Produkten im Bereich Dämmung, Befestigung und Entwässerung einen weiteren großen Schritt in Richtung Systemanbieter. Die Logos haben sich geändert, aber die Gesichter sind die Gleichen. Die Kunden der fünf Marken können sich laut Gruppe auch zur Bau 2019 wieder auf ihre vertrauten Ansprechpartner freuen. Die altbekannten Fachberater der einzelnen Marken sind wie immer für ihre Partner und Kunden vor Ort.