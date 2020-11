Mit S550 und S590 vervollständigt Bobcat seine neueM-Serie der Stufe-V-konformen Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader. Die neuen Modelle zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, Stufe-V-Motortechnologie und Telematik-Anbindung aus. Zu den neuen Standardausstattungen zählt eine Joysticksteuerung, ein Anbaugeräte-Identifizierungsmodul und Hochleistungshydraulik.

Dobris/Tschechische Republik (ABZ). – Im Laufe dieses Jahres hatte Bobcat bereits die Kompaktladermodelle S450, S510 und S530 sowie die Kompakt-Raupenlader T450 und T590 eingeführt. Anders als diese Modelle der M-Serie mit Stufe-V-Motoren haben der neue S550 und der S590 serienmäßig zusätzliche Funktionen:

Sie können mit leichtgängigen Joysticks einfach gesteuert werden, auch bei erweitertem Funktionsumfang.

Eine Hochleistungshydraulik ermöglicht es, mit den Bobcat-Anbaugeräten produktiver und vielseitiger zu arbeiten.

Ein Anbaugeräte-Identifizierungsmodul erkennt automatisch, welches Anbaugerät an der Maschine befestigt ist.

Ein 2-Fahrstufen-Antrieb verbessert die Produktivität und die Kraftstoffeffizienz.

Eine Deluxe-Instrumententafel bietet eine größere Sprachenauswahl, schlüssellose Funktion und die Steuerung der Dieselpartikelfilter.

Die Modelle haben außerdem Universalreifen für vielseitige Einsätze. Eine bidirektionale Ausführung verlängert die Lebensdauer erheblich.

Zu den wichtigsten neuen Standardausstattungen des S550 und des S590 zählt die bisher optional auswählbare Joysticksteuerung (SJC), erläutert Bobcat. Die benutzerfreundlichen, leichtgängigen Joysticks mit Druckschaltern würden dem Fahrer eine umfassende Auswahl verwendbarer Anbaugeräte bieten und könnten komfortabel bedient werden, verspricht der Hersteller.

Ergänzend zum SJC-System verfügen der S550 und der S590 nun serienmäßig über ein Anbaugeräte-Identifizierungsmodul (Attachment Control Device – ACD). Dieses erkenne über die CAN-BUS-Kommunikation, welches Anbaugerät an der Maschine befestigt sei, erläutert Bobcat. Es richte die Joystick-Optionen und den Hydraulikfluss automatisch so ein, dass beim Arbeiten mit Anbaugeräten am neuen S550 und S590 sofort die entsprechend optimalen Leistungsdaten erreicht würden.

Neu bei den Stufe-V-Modellen S550 und S590 ist außerdem, dass die Hochleistungshydraulik serienmäßig verfügbar ist. Dieses Funktionsmerkmal macht die Maschinen laut Bobcat noch vielseitiger, weil sie auch mit den zahlreichen Anbaugeräten mit Hochleistungshydraulik verwendet werden können, wie zum Beispiel Kehrbesen, Kaltfräsen und Radsägen.

"Die neuen Modelle S550 und S590 runden unsere M-Serie der Stufe-V-konformen Lader ab", sagt Jiri Karmazin, Loaders Product Manager bei Bobcat. "Hier bringen wir die Stufe-V-Motorentechnologien der nächsten Generation mit serienmäßigen Leistungsmerkmalen, wie den Bobcat-SJC-Bedienelementen und der Hochleistungshydraulik, zusammen. Damit sind diese Modelle bereits werkseitig als vielseitige Geräteträger konfiguriert, die mit noch mehr Bobcat-Anbaugeräten arbeiten können."

Die nächste Generation des Bobcat-Motors D24 mit Bosch-Kraftstoffeinspritzsystem bietet mit 50,7 kW (68 PS) insgesamt eine höhere Maschinenleistung sowie ein höheres Drehmoment. Die neue Motortechnologie senkt den Kraftstoffverbrauch und erfüllt gleichzeitig die äußerst strengen Stufe V Emissionsbestimmungen. Damit sind der S550 und der S590 auch für sehr anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Aufgrund des quer eingebauten Motors behalten der S550 und der S590 ihre kompakten Abmessungen unverändert und können somit auch auf sehr engem Raum eingesetzt und manövriert werden.

Der Motor der nächsten Generation verfügt über einen Dieselpartikelfilter (DPF). Das Abgasnachbehandlungsverfahren funktioniert automatisch während des normalen Betriebs. Der Fahrer muss nicht eingreifen. Durch die DPF-Technologie können die neuen Lader in Bereichen eingesetzt werden, in denen strenge Abgasnormen gelten.

Die automatische Leerlauffunktion senkt die Motordrehzahl, wenn sich die Joysticks in Neutralstellung befinden und etwa fünf Sekunden lang nicht benutzt werden. Das sorgt für einen ruhigeren Gesamtbetrieb und senkt außerdem den Kraftstoffverbrauch.

Mit den Bobcat-Motoren der nächsten Generation konnte Bobcat laut eigenen Angaben die Wartungsintervalle verlängern. Der erste Service ist nun nach 500 Stunden fällig. Gleichzeitig müssen die Kraftstofffilter seltener gewechselt werden. Die beiden neuen Kompaktladermodelle verfügen serienmäßig über zwei Fahrstufen.

Für mehr Produktivität und Kraftstoffeffizienz steigt hier die maximale Fahrgeschwindigkeit von 11,4 km/h auf der niedrigen Stufe auf 17,3 km/h in der Schnellstufe. Diese Funktion lässt sich mit der hydraulischen Schaufelparallelführung kombinieren, die dafür sorgt, dass die Laderschaufel beim Hochfahren der Hubarme waagerecht bleibt. Somit kann der Bediener schneller arbeiten, ohne Ladung zu verlieren.

Die in den Vorgängermodellen noch optionale Deluxe-Instrumententafel ist in den neuen Stufe-V-Ladern serienmäßig enthalten. Ihre wichtigsten Vorzüge sind eine umfangreichere Sprachenauswahl und Telematik zum Schutz der Maschinen und zur Überwachung der Leistung, erläutert der Hersteller.

Außerdem senkt die Instrumententafel mit der schlüssellose Startfunktion das Missbrauchsrisiko. Darüber hinaus kann der Fahrer die Hochleistungshydraulik und das Zwei-Fahrstufen-System über die Instrumententafel sperren und mit einem Passwort schützen. Das neue Menü für das DPF-Management vereinfacht zudem die Verwaltung der Maschine und der Abgasnachbehandlung.

Durch die Bobcat-Stufe-V-Motoren der nächsten Generation ist der Geräuschpegel in der Kabine und außerhalb des Fahrzeugs niedriger. Durch weitere Komfortfunktionen wie die HVAC-Option (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) arbeitet der Fahrer das ganze Jahr über unter allen Bedingungen in einer komfortablen Arbeitsumgebung, verspricht Bobcat. Der optionale luftgefederte Sitz mit Textilbezug verbessere den Fahrkomfort zusätzlich, ebenso wie die hydraulische Schwingungsdämpfungsautomatik, die als Option erhältlich sei und die Maschine gleichzeitig stabiler mache.

Der S550 und der S590 verfügen serienmäßig über Universalreifen mit bidirektionalem Design. Diese sind für die gängigsten Bodenbeschaffenheiten geeignet und verlängern die Lebensdauer erheblich, so Bobcat. Für verschleißintensive Arbeiten mit hohem Durchstichrisiko sind optional Vollgummireifen erhältlich.

Weiter zeichnen sich die Modelle durch ein neues Bobcat-Styling mit 3D-Aufklebern aus. Der Hersteller gewährt eine serienmäßige Garantie von zwei Jahren. Die neuen Kompaktladermodelle S550 und S590 werden im Bobcat-Werk im tschechischen Dobris hergestellt und können ab sofort bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt dann ab Anfang 2021.