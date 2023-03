Entfernung von Spachtelmasse und Epoxidharz bis zur mineralischen Reinheit des Betonuntergrunds mit der DSM 800RC. Die große Herausforderung bei der Sanierung von Möbel Roller in Offenburg bestand darin, den laufenden Verkaufsbetrieb so wenig wie möglich zu stören. Im ersten Arbeitsschritt wurde bereits der aus PVC, Linoleum und Teppichboden bestehende Bodenbelag mit einem Aufsitz-Fußbodenstripper entfernt. Foto: Schwamborn

Gerade bei Möbelhäusern kommt die große Herausforderung hinzu, so staubarm wie möglich zu arbeiten. Mit diesem Anwendungsbeispiel zeigen wir, wie dies bei Möbel Roller in Offenburg mit großem Erfolg gelang. Fußbodenbearbeitung mit System verspricht Schwamborn, einer der führenden Hersteller von modernsten Fußboden-Schleifmaschinen seit über 85-Jahren seinen Kunden.

Mittlerweile ist ein immer weiter perfektioniertes System entstanden, dass von der Belagsentfernung, über die Untergrundvorbereitung bis zur nahezu perfekten Staubreduktion reicht. Damit war Schwamborn laut eigener Aussage die erste Wahl bei der Sanierung von 6000 m² Einzelhandelsfläche im Möbelhaus.

Im ersten Arbeitsschritt wurde der aus PVC, Linoleum und Teppichboden bestehende Bodenbelag mit einem Aufsitz-Fußbodenstripper entfernt. Danach musste die noch vorhandene Spachtelmasse und die Epoxidharzbeschichtung einerseits entfernt und gleichzeitig der Boden für den neuen Belag vorbereitet werden. Mit der Schwamborn DSM 800RC, einer mit Fernsteuerung bedienbaren Drei-Scheiben-Schleifmaschine, gelingt diese schwere Arbeit mit größtmöglichem Komfort für den Bediener.

Gemäß dem Leitsatz der Schwamborn Anwendungstechnik "Harte Böden, weiche Bindung – weiche Böden harte Bindung"- wurde die DSM 800RC mit den neuen Schwamborn Giants C-SSC mit einer 20er Körnung ausgestattet. Diese leistungsfähigen Schleifdiamanten der "TrippleA-Klasse" bieten laut Hersteller Haltbarkeit und Gründlichkeit auf großen Flächen. "Ein Satz Schleifdiamanten hatte jeweils eine Werkzeugstandzeit von 1200 Quadratmetern. Dabei wurde die Untergrundvorbereitung, in einem Schleifgang inklusive der Entfernung von Spachtelmassen und Epoxidharz so effizient durchgeführt, dass der Boden gleichzeitig bis zur mineralischen Reinheit vorbereitet wurde", betont Ewald Wohlfart von der Schwamborn Anwendungstechnik. So konnte das Möbelhaus in kürzester Zeit, bei laufendem Betrieb Abschnitt für Abschnitt mit einem Fußbodenbelag aus Polyolefin (Holzoptik) ausgestattet werden.

Gerade in Möbelhäusern mit staubempfindlichen Ausstellungsstücken zeigt sich die ganze Stärke des "System Schwamborn", bei dem Maschinen, Diamantwerkzeuge und die integrierte Staubabsaugung so perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass nicht nur höchst effizient, der Boden saniert werden kann, sondern auch Mensch und Material weitgehend staubfrei bleibt. "Mit dem neuartigen Maschine-Adapter-System wird kaum noch Staub frei. Dieser kann, dank leistungsfähigen Staubabscheidern, wie in diesem Fall dem STA 550 in Kombination mit dem Schwamborn Industriesauger STS 750 mit geringstmöglicher Abfallmenge, problemlos und sauber entsorgt werden", freut sich der erfahrene Anwendungstechniker Wohlfart. Nach dem Schleifen erfolgte eine Grundierung des Bodens und die Risse im Untergrund wurden normgerecht mit Epoxydharz saniert. Möbel Roller in Offenburg konnte sich somit in kürzester Zeit über einen neuen, attraktiven und langlebigen Boden auf seiner großen Verkaufsfläche freuen.