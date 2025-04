Werne (ABZ). – Auf der bauma 2025 in München präsentiert Böcker auf dem Freigelände Süd, Stand 1203/2, eine breite Palette an Antriebslösungen für die Kran- und Aufzugstechnik. Vom klassischen Verbrennungsmotor über Hybridmodelle bis hin zu vollelektrischen Maschinen mit Akku und 230 V Stromanschluss – eine große Auswahl an Optionen passend für jeden Bedarf stehen zur Verfügung, informiert das Unternehmen.

Das variable Transportsystem Super-Lift LX kann dank seiner enormen Variabilität und Tragkraft bis vier Tonnen auf unterschiedlichsten Baustellen eingesetzt werden. Foto: Böcker

Auf die Besucher warten viele Produktneuheiten, die Nachhaltigkeit mit Effizienz und Leistungsstärke verbinden.

Als größten Autokran der neuen Generation stellt Böcker den AK 48e aus, der mit seiner Antriebsvielfalt, Geschwindigkeit, intelligenter Steuerungstechnik und Mastgeometrie überzeugen soll. Erstmalig wird er auf der bauma als Hybridkran mit 30 kWh starkem Akku zu sehen sein. Der AK 48e kann als Elektrokran auf einem MAN, Mercedes, Volvo oder Scania Lkw aufgebaut werden und kombiniert den nachhaltigen elektrischen Betrieb des Krans mit einem Trägerfahrzeug, das einen herkömmlichen Verbrennungsmotor für die Fahrt zum Einsatzort nutzt.

Durch sein zukunftsweisendes Antriebskonzept mit elektrischer Winde, Energierückgewinnung beim Herunterlassen der Last und einer großen Akkukapazität ist der AK 48e ist in der Lage, einen ganzen Tag ohne Nachladen zu arbeiten. Mehr als acht Stunden durchschnittliche Nutzungszeit beziehungsweise 150 Hebevorgänge mit 1000 kg Last auf 35 m sind im Akkubetrieb möglich. Dank schneller Ladezeiten ist der Akku anschließend bereits in einer Stunde und 35 Minuten wieder von 20 auf 80 % gefüllt. Dabei lädt der Kran wahlweise flexibel an einer 230 V Haushaltssteckdose oder mit einer Stromversorgung von 400 V und zukünftig sogar an einer Wallbox.

In Sachen Leistungsstärke punktet der neue AHK 48e mit hohen Seilgeschwindigkeiten bis 60 m/min, Nutzlasten bis 3 t (opt. 6 t) und Ausfahrlängen bis 49 m (opt. 52 m). Der per Farbfunksteuerung vollhydraulisch unter Last teleskopierbare Ausleger von 14 m trägt selbst in horizontaler und voll ausgefahrener Position ein Gewicht bis zu einer Tonne. Alternativ zu dem auf der Messe präsentierten AHK 48e sind Böcker Autokrane mit Antrieb über den PTO des Lkw, als Hybridkran mit zusätzlichem 400 V beziehungsweise 230 V E-Motor zum PTO und modellabhängig mit Akku erhältlich. Im Bereich der Anhängerkrane zeigt Böcker in München die vollelektrischen Anhängerkrane AHK 30e KS und AHK 36e mit effizienter Antriebssteuerung und neu entwickelter elektrischen Winde. Der niedrige Energieverbrauch der Krane, kombiniert mit einer starken Akkukapazität von 12,2 kWh, ermöglicht laut Hersteller bis zu 140 Hebevorgänge ohne Stromanschluss.



Neben dem AHK 36e gibt es jetzt auch den AHK 30e KS als vollelektrische Version mit hocheffizienter Antriebssteuerung, Elektrowinde und starker Akkukapazität. Foto: Böcker

Der kompakte Autokran AK 36 mit PTO-Antrieb ergänzt den Böcker Messeauftritt. Mit seiner schlanken Bauform bietet er eine Lösung für Baustellen mit begrenztem Platz und engen Zufahrten. Zu einer Korbfahrt hoch über das Messegelände laden der stärkste Böcker Autokran AK 52 mit PTO-Antrieb sowie der elektrische Anhängerkran AHK 36e ein. Ein weiteres Highlight ist der neue Personenkorb PK 350-DO, dessen Front für den freien Zugang zum Dach komplett geöffnet werden kann – eine Innovation, die vor allem für Reparaturarbeiten in der Höhe von großem Vorteil ist.

Neben der Krantechnik präsentiert Böcker eine Auswahl an Bauaufzügen. Der neue Agilo e ist in der Variante als Elektroaufzug mit einem ausdauernden Akku und 230 V Ladetechnik ausgestattet. Durch sein kompaktes und ebenfalls elektrisches Trägerfahrzeug ist der Agilo wendig und geeignet für den Einsatz in Innenstädten. Maximalen Komfort beim Aufbau und während des Betriebs bietet seine serienmäßige Funkfernbedienung. Dabei soll er mit Nutzlasten bis 400 kg pro Fahrt überzeugen, Ausfahrlängen bis 30 m und den gewohnt hohen Schlittengeschwindigkeiten. Außerdem gibt es den Agilo als Hybridaufzug mit zusätzlichem 230 V E-Motor oder als Verbrenner, der über einen Honda-Benzinmotor oder den PTO des Fahrzeugs betrieben wird.



Für den freien Zugang zum Arbeitsbereich kann die vordere Längsseite des neuen Personenkorbs PK 350-DO komplett geöffnet werden. Foto: Böcker

Darüber hinaus wird der Bauaufzug Junior 24e als Elektroaufzug auf der bauma zu sehen sein. Ausgestattet mit E-Motor und moderner Lithium-Ionen Akkutechnologie befördert der Schrägaufzug Lasten bis 250 kg nicht nur schnell, leise und emissionsarm, sondern auch umweltschonend in Höhen bis 24 m. Wahlweise sind die Aufzüge der Junior Baureihe auch mit Honda-Benzinmotor oder als Hybridaufzug erhältlich.

Die Super-Lift Zahnstangenaufzüge komplettieren den Messeauftritt und punkten mit höheren Fördergeschwindigkeiten beim Personentransport und einer gestiegenen Kapazität. Die Transportbühnen Super-Lift MX und LX sind jetzt baumustergeprüft in Anlehnung an DIN EN 12185-1, 16719 und 12159 und transportieren auf der Baustelle je nach Modell bis zu zwölf Personen mit 24 m/min beziehungsweise 40 m/min in die Höhe. Dabei ermöglicht das modulare Konzept des Super-Lifts LX in jeder Phase des Baufortschritts die Anpassung an den logistischen Bedarf, von anfangs wenigen Personen mit leichtem Material bis hin zu vielen Personen mit großen Fassadenteilen oder ganzen Sanitärmodulen.

Die bedarfsorientierte Anpassung der Bühnenkonfiguration erfolgt immer genau dann, wenn diese wirtschaftlich sinnvoll ist. Für alle Super-Lift MX und LX Bühnen mit Standardrampe wird auf der Messe zudem ein neues Schiebetor zu sehen sein. Dank ausziehbarer unterer Schwelle ist seine Öffnung sehr leicht verschiebbar und kann flexibel an unterschiedliche Gerüstsysteme angepasst werden.

Für den einfachen Transport und Montage ist das Ladestellentor in drei Teile zerlegbar. Als weitere Innovation stellt Böcker mit dem Super-Lift MX-PM einen Zahnstangenaufzug für die Schachtinstallation aus. Der Schachtaufzug findet mit seiner geschlossenen Kabine und sehr kompakten Abmessungen bereits während der Bauphase im späteren Aufzugsschacht Platz. Mit einer Fördergeschwindigkeit von 36 m/min und Förderhöhen bis 200 m ist dieser Aufzug ideal für den Einsatz in engen Schächten mit einer Mindestgröße von 1,6 x 2,4 m geeignet.