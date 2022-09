Das Modell AHK 36e kann als erster Akku-Anhängerkran dauerhaft im 230-Volt-Steckdosenbetrieb arbeiten. Foto: Böcker Maschinenwerke

Mit dem Modell AHK 36e stellt das Unternehmen den Verantwortlichen zufolge eine Marktneuheit in Sachen Nachhaltigkeit vor.

Kräftiger Anhängerkran

Als erster 230 V starker Anhängerkran auf dem Markt lädt er an jeder Haushaltssteckdose – auch im laufenden Betrieb. Durch den E-Antrieb mit Akku schone er nicht nur die Umwelt, sondern könne nahezu überall aufgestellt werden. Dabei biete er alle Vorteile des Klassenprimus unter den Anhängerkranen. Mit einem 8 kW starken Elektromotor hebt er emissions- und geräuscharm bis zu 2400 kg und erreicht Ausfahrlängen bis zu 36 m bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t teilt das Unternehmen mit. Auch der Elektroaufzug der Bezeichnung Junior 24e wird auf dem Messestand in Neumünster zu sehen sein. Ebenfalls ausgestattet mit einem Energiespeicher lädt er an jeder Schuko-Steckdose und arbeitet auch an Orten ohne Stromanschluss autark. Lasten bis 250 kg transportiere er nicht nur leise und emissionsarm, sondern auch umweltschonend in Höhen bis 24 m.

Korbfahrt über das Messegelände

Auf dem Freigelände zeigt Böcker außerdem zwei Autokrane und lädt zu einer Korbfahrt über das Messegelände ein. Neben dem nach Unternehmensangaben stärksten Autokran in Aluminium-Stahl-Bauweise auf dem Markt, demAK 52 mit Nutzlasten bis 12 t, wird das Modell AK 42 auf dem Freigelände gezeigt. Die Neuentwicklung begeistere sowohl mit einer hohen Geschwindigkeit bei der Ausführung sämtlicher Kranfunktionen als auch mit einer großen Seitenstabilität für schwere Lasten.

Smarte Mastgeometrie

Ein besonderes Highlight sei die innovative Mastgeometrie des AK 42. Als erster Kran dieser Klasse kann er den Mast senkrecht zum Fahrzeug aufstellen, den vollhydraulischen Ausleger mit gestrecktem Gelenk in 180-Grad-Stellung aufrichten und mit der Turmdrehkranfunktion Lasten direkt in Gebäude hinein teleskopieren. Zu finden ist Böcker auf der NordBau auf dem Freigelände Nord am Stand N913 (Celler Straße).