Setzten gemeinsam den offiziellen Spatenstich für die neue Böcker-Niederlassung in Burghaslach: Bauleiter Simon Knoblich (v. l.), Sebastian Krippner (Krippner GmbH), Geschäftsführer Alexander Böcker, Serviceleiter Mario Eckey, Armin Luther (Erster Bürgermeister Burghaslach), Architektin Regina Huller, Friedrich Kropf (Zweiter Bürgermeister Burghaslach), Bernhard Krippner (Krippner GmbH) und Servicetechniker Eugen Schartner. Foto: Böcker

Die erste Niederlassung entsteht noch in diesem Jahr in Burghaslach bei Nürnberg. Damit ist Böcker künftig neben dem Hauptsitz in Werne an sieben Standorten in ganz Deutschland als Partner direkt vor Ort. Vor Kurzem fand in Burghaslach der offizielle Spatenstich durch Geschäftsführer Alexander Böcker, Serviceleiter Mario Eckey, die beiden Bürgermeister der Stadt Burghaslach sowie Vertreter der beauftragten Bauunternehmen und des Planungsbüros statt. Anschließend stießen alle Beteiligten auf den Beginn der Baumaßnahmen an und tauschten sich über die nächsten Schritte und Details des Bauvorhabens aus.

Mit dem Spatenstich im Gewerbegebiet Röthen II am Ortsrand von Burghaslach starten nun auch die Tiefbauarbeiten auf dem insgesamt 3200 Quadratmeter großen Grundstück. Dort errichtet das Unternehmen in den nächsten Monaten einen Neubau mit einer Fläche von 650 Quadratmetern, bestehend aus einer Servicehalle mit Bürovorbau. Ein durchdachtes Raumkonzept mit drei voll ausgestatteten Service- und Arbeitslinien sowie einem separaten Logistikbereich ermöglicht die effiziente Abwicklung aller Kundenaufträge. Für einen möglichst nachhaltigen Betrieb wird das Gebäude laut den Bauherren mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und an das Fernwärmenetz des Blockheizkraftwerks Burghaslach angeschlossen.

Die Fertigstellung des Neubaus ist für Dezember geplant, sodass die Eröffnung der Niederlassung Südost spätestens Anfang 2025 stattfinden kann. Für den flächendeckenden Ausbau des Servicenetzes folgt in den nächsten Monaten der Spatenstich für eine neue Niederlassung in Eschbronn sowie an einem weiteren Standort.

Durch die neuen Niederlassungen mit moderner Werkstatt profitieren Böcker Kunden im Südosten und Südwesten Deutschlands von kurzen Wegen.