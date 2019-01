Bad Hersfeld (ABZ). – Der nachhaltige Schutz von Bauten und Werten wird immer bedeutender. Die Firma Georg Börner – Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG – gibt dabei dieser Entwicklung maßgebliche Impulse mit ihren innovativen und qualitativ hochwertigen Polymerbitumen- und Bitumenbahnen bzw. Bitumenanstrichen und -massen. Die neuesten Dachabdichtungssysteme auf Bitumen- und TPO- oder PVC-Basis aus dem Hause Börner stellen die Bad Hersfelder vom 14.01. bis 19.01.2019 auf der Bau 2019 in München dem Fachpublikum vor. „Die Bau ist für uns auch die beste Gelegenheit, unsere Kernprodukte gebündelt einem breiten Kreis an Entscheidern aus Handel, Bau, Handwerk und Planern vorzustellen“, betont Michael Börner, geschäftsführender Gesellschafter von Börner. Interessant für die Besucher auch deshalb, weil Börner erst letztes Jahr eine strategische Partnerschaft mit TechnoNicol aus Moskau einging. Für die deutsche Traditionsschmiede bedeutete das einen weiteren guten

Schritt in Richtung Internationalisierung. Neben dem Ausbau des Polymerbitumen-Sektors soll in Bad Hersfeld auf dem Börner-Gelände ein Werk für PVC-Bahnen entstehen, systemergänzende Produkte aus den Bereichen der Polyurethan, Mineralfaser- und Polystyrol-Dämmstoffe werden schrittweise aufgebaut.

TechnoNicol, als derzeit einer der größten internationalen Hersteller von innovativen, nachhaltigen und energieeffizienten Bau- und Dichtungsstoffen, stellt dabei seine Kompetenz in Forschung und Entwicklung und in der automatisierten Großserienproduktion zur Verfügung. Die ohnehin hohe Börner-Produktqualität made in Germany erfährt durch die Partnerschaft mit einer starken Individualisierung der Produkte für alle Anforderungen und durch noch direktere Prozessabläufe eine Steigerung in Effizienz und Qualität. Mehr über die innovativen Systemlösungen von Börner und TechnoNicol ist auf der Bau in Halle A3 am Stand 325 zu erfahren.