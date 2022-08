Für exaktes Anbohren und Schrauben sind die beiden Akku-Schrauber laut Dewalt mit einem 15-stufigen Drehmomentmodul mit leicht dosierbarer Schalterelektronik und zuverlässigem Abschaltmoment ausgestattet. Foto: Dewalt

Dazu zählt ein neuer bürstenloser Motor (BL51R) mit größerem Durchmesser und stärkeren Magneten. Außerdem sorgen die in einem Modul zusammengeführten elektronischen Bauteile nach Herstellerangaben für einen optimalen Stromtransfer. Weiterhin bewirke das verstärkte Zwei-Gang-Vollmetallgetriebe mit einer verbesserten Lagerung für perfekte Kraftübertragung. Akkus mit Pouch-Zellen erhöhen Lebensdauer und Ladezyklen

Erhöhte Lebensdauer

Aber weil neben Kraft auch Ausdauer beim Bohren in Holz und Metall und beim Schlagbohren in Stein zählt, sind der Akku-Bohrschrauber (DCD 800 E2T) und der Akku-Schlagbohrschrauber (DCD 805 E2T) serienmäßig mit 18-Volt-Powerstack-Akkus ausgestattet. Darin sind Pouch-Zellen wie in einem Sandwich gestapelt.

Das ermöglicht laut Dewalt nicht nur eine kompaktere Bauform. Die Pouch-Zellen leiten zum einen Wärme besser ab und erhöhen so die Lebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen. Zum anderen kann der Strom durch geringere Innenwiderstände besser fließen.

Praktisch: Die Powerstack-Akkus sind nach Aussage des Herstellers kompatibel mit allen 18-Volt-XR-Maschinen und -Ladegeräten. Für Anwender, die bereits Maschinen mit 18-Volt-XR- oder XR-Flexvolt-Akkus von Dewalt nutzen, gibt es beide Schrauber auch als Basisversion (DCD 800 NT und DCD 805 NT) ohne Akku und Ladegerät.

Die beiden Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber von Dewalt sind mit einem 15-stufigen Drehmomentmodul mit dosierbarer Schalterelektronik und Abschaltmoment ausgestattet.

Dies soll ein exaktes Anbohren und bündiges Versenken von Schrauben ermöglichen, wie der Hersteller mitteilt. Damit die Maschinen auch problemlos Langzeiteinsätze bewältigen können, überprüft eine Sicherheitselektronik fortlaufend Akku-Temperatur, Stromentnahme sowie Entladeschutz.

Schneller Wechsel

Die Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber haben ein 13-Millimeter-Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen und automatischer Spindelarretierung. Dadurch sitzt das Einsatzwerkzeug nach Angaben des Herstellers sicher und lässt sich schnell wechseln.

Mit nur 16,4 cm (DCD 800) und 17,7 cm (DCD 805) Gesamtlänge und kommen die beiden Bohr- und Schlagbohrschrauber auch in Ecken und Winkel und liegen laut Dewalt dabei in jeder Arbeitsposition sicher in der Hand. Bei Arbeiten unter schwierigen Lichtverhältnissen lasse sich die Leuchtkraft der integrierten LED-Leuchte dreistufig regulieren und der Leuchtwinkel stufenlos anpassen.

Weitere Ausstattungsmerkmale: gummierter Handgriff und Gehäuse, Gürtelhaken.