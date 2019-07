Bogotá/Kolumbien (ABZ). – Der Ausbau der Kläranlage "El Salitre" in Bogotá verfolgt einen wichtigen Umweltgedanken: die Verschmutzung des Río Bogotá zu reduzieren und das aufbereitete Wasser sinnvoll wiederzuverwenden. Durch die Umsetzung des Spezialtiefbaus mit dem LRB 355 leistet Liebherr seinen Beitrag zu diesem Projekt.

Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Auch wenn die Erde zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, ist ein rücksichtsvoller Umgang mit dieser Ressource notwendig. Das Projekt "PTAR Salitre" in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ist sich dieser Verantwortung bewusst. Mit dem Ausbau der Kläranlage "El Salitre" wird u. a. versucht, durch das aufbereitete Abwasser die Verschmutzung des Río Bogotá zu reduzieren. Der Fluss entspringt nördlich von Bogotá und wird kurz nach El Charquito zu einer Berühmtheit. Dann, wenn er sich am Wasserfall "Salto del Tequendama" eindrucksvoll 150 m in die Tiefe stürzt. Leider gehört er aber zu den am stärksten verschmutzten Flüssen Südamerikas.