Boppard (ABZ). – Mit der Präsentation des neuen Bindemittelstreuers BS 10-2 setzt Bomag nach eigenen Angaben erneut Maßstäbe in der Bodenstabilisierung, Baugrundverbesserung und im Kaltrecycling. Durch das Ausbringen von Bindemitteln wie Zement oder Kalk soll der BS 10-2 den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens reduzieren und die Verdichtungsfähigkeit des Untergrundes verbessern.

Der neue Bindemittelstreuer BS 10-2 wird erstmals auf der bauma 2025 in München vorgestellt. Seine präzise Streutechnik soll vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten und die Verdichtungsfähigkeit des Untergrundes verbessern. Foto: Bomag

Dies mache ihn zur ersten Wahl für mittelgroße Baustellen, insbesondere bei schwierigen Bodenverhältnissen. Die Maschine feiert ihre Premiere auf der bauma 2025 in München..

Der Anhängestreuer BS 10-2 ist speziell für das gleichmäßige Ausbringen von pulverförmigen Bindemitteln wie Zement, Kalk und Flugasche entwickelt, informiert der Hersteller. Mit einem Tankvolumen von 10 m³ und einer computergesteuerten Mengenregulierung sorgt er für präzise Streuergebnisse, selbst bei wechselnden Arbeitsgeschwindigkeiten. Ein Radarsensor misst kontinuierlich die Geschwindigkeit des eingesetzten Schleppers und passt die Streumenge automatisch an, sodass eine Über- oder Unterdosierung vermieden wird.

Die Streubreite ist flexibel in vier Sektionen einstellbar – von 1 m bis 2,4 m – und bietet so eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Projektanforderungen.

Der BS 10-2 soll durch seine robuste Bauweise überzeugen. Die Kammerbleche sind aus Edelstahl gefertigt, was die Standzeit erheblich erhöht. Zudem können die Edelstahl-Kammerbleche bei Bedarf einzeln ausgetauscht werden, was Wartung und Reparatur erleichtert.

Für mehr Stabilität und Sicherheit ist der Anhängestreuer optional mit einer pneumatischen Bremsanlage ausgestattet. Dank seines niedrigen Schwerpunkts (nur 3,08 m Gesamthöhe) großer Reifen von 1,65 m Durchmesser, 0,65 m Breite und einem niedrigen Reifendruck bietet der Streuer auch auf schwierigen Bodenverhältnissen optimale Standsicherheit.

Die selbsterklärende Bedienung des BS 10-2 ist ein weiteres Highlight. Über ein in der Fahrerkabine installiertes Bedienpanel mit klar gekennzeichneten Soft-Touch-Schaltern lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern, heißt es seitens des Unternehmens. Das 4,3-Zoll-Farbdisplay, zeigt dem Fahrer die wichtigen Parameter wie Streubreite,Streumenge und den aktuellen Beladungszustand an.

Der Bindemittelstreuer ist serienmäßig mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet und erfüllt alle Anforderungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Reflektoren und ein abnehmbares LED-Warnlicht sorgen für Sicherheit im Straßenverkehr. Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer erleichtern die Arbeit bei Dunkelheit oder in der Dämmerung.

Für die Anbindung an den Traktor kann der BS 10-2 mit verschiedenen Kupplungsvarianten ausgestattet werden, zum Beispiel Zugösen mit 40 mm oder 50 mm oder der K80 Zugkugelkupplung. Der Antrieb erfolgt über eine Zapfwelle mit Standardprofil und einer Eingangsdrehzahl von 540 U/min.

Das Befüllen des Tanks ist von oben oder direkt aus einem Silofahrzeug möglich. Drei-Zoll-Ventile sorgen für eine schnelle Befüllung, während ein Filtersystem die Staubentwicklung minimiert. Alternativ kann der Tank mit Big Bags befüllt werden. Ein akustisches Signal informiert den Fahrer des Silofahrzeugs, sobald der Tank voll ist. Wartungsarbeiten lassen sich beim BS 10-2 schnell und unkompliziert durchführen. Große Klappen mit einfachen Verschlüssen gewährleisten einen leichten Zugang zu den Wartungspunkten.

Das Unternehmen stellt aus auf der bauma am Stand FS.1009.