Bei der Bodenstabilisierung, Bodenverfestigung und insbesondere beim Recycling alter Schwarzdecken erreicht der RS 650-2 laut Hersteller sehr hohe Tagesleistungen – und das bei vergleichbar niedrigen Einsatzkosten. Foto: Bomag

In der Anwendung sind sie laut Hersteller besonders flexibel und können sowohl für das Kaltrecycling als auch bei Maßnahmen zur Bodenstabilisierung und Baugrundverbesserung eingesetzt werden. Anlässlich der Bomag Innovation Days 2024 konnten internationale Kunden das Modell RS 650-2 erstmals live im Einsatz erleben.

RS 600-2 und RS 650-2 unterscheiden sich ausschließlich in der eingesetzten Motovariante, die beim RS 600-2 die Abgasnorm Tier 3, beim RS 650-2 Tier 4/Stage 5 erfüllt. Beide Abgasstufen werden mit einem Deutz-Acht-Zylinder mit unterschiedlichen Abgasnachbehandlungssystemen erreicht, so der Hersteller. Der Motor soll besonders leistungsstark sein und versetze den RS 600-2 beziehungsweise den RS 650-2 in die Lage, während des Mischprozesses einen Bitumenemulsion-Tankwagen von circa 40 t zu schieben und dabei gleichzeitig einen Wassertankwagen von circa 30 t zu ziehen, heißt es. Das ermögliche, selbst anspruchsvollste Projekte in kürzester Zeit zu bewältigen.

Maximale Flexibilität auf der Baustelle



Die Maschinen können sowohl vorwärts als auch rückwärts arbeiten und sollen so maximale Flexibilität auf der Baustelle bieten. Unterstützt wird dies durch ein Kamerasystem, das dem Bediener eine 360-Grad-Sicht auf die Arbeitsumgebung ermögliche. Optional können zwei weitere Kameras installiert werden, um den Bereich vor dem Rotor und das aktuelle Mischergebnis noch besser im Blick zu haben. Mittels vier unterschiedlicher Lenkmodi (Hinterachslenkung, Knicklenkung, Synchronlenkung und Hundegang) sollen sich die großen Bomag-Bodenstabilisierer auf der Baustelle in jeder Situation einfach, schnell und sicher manövrieren lassen. Eine Eigenschaft, die die hohe Produktivität und Einsatzflexibilität zusätzlich unterstütze. RS 600-2 und RS 650-2 sind mit zwei Rotorvarianten erhältlich: Neben der Standardbreite von 2400 mm steht optional ein Rotor mit einer Breite von 2600 mm zur Verfügung, der die Flächenleistung weiter erhöht.

Auch unter extremen Bedingungen sollen RS 600-2 und RS 650-2 zuverlässig arbeiten. Sie sind für den Einsatz in allen Klimazonen von –15 bis + 50 Grad Celsius ausgelegt. Dabei stelle das intelligente Kühlsystem sicher, dass die Maschinen je nach Bedarf gekühlt werden, was nicht nur die Lebensdauer verlängere, sondern auch den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Technologien deutlich reduziert.

Der hydraulische Fahrantrieb der neuen Maschinen soll ein hohes Drehmoment, unabhängig von Arbeitsgeschwindigkeit oder Motordrehzahl garantieren. Ideal für das Fräsen und Mischen, selbst unter schwierigsten Bedingungen, ist zudem der stufenlos einstellbare Rotorantrieb von 104-140 U/min, so der Hersteller. Mittels des 4 x 4-Antriebs, der Anti-Schlupf-Regelung (ASC) und der Non-Spin-Hinterachse sind die Maschinen auf allen Untergründen stets einsatzbereit und sollen maximalen Vortrieb bieten. Seit mehr als vier Jahrzehnten sind die Stabilisierer und Recycler von Bomag eigener Aussage zufolge weltweit auf unzähligen Baustellen erfolgreich im Einsatz. Diese langjährige Erfahrung schlage sich auch in der immer ergonomischeren Gestaltung der Arbeitsumgebung für den Bediener nieder. Die Kabine ist mit einem luftgefederten, individuell einstellbaren Ergonomie-Sitz ausgestattet. Dieser soll für ein ermüdungsfreies und stressfreies Arbeiten sorgen. Aufgrund der schallisolierten Kabine bleibe der Lärmpegel minimal, was die Arbeitsbedingungen weiter verbessere.

Bedienung der Maschinen einfach und intuitiv



Die Bedienung der neuen Maschinen soll besonders einfach und intuitiv gestaltet sein. Alle wichtigen Funktionen, wie die Einstellung der drei Rotorklappen und die Frästiefe, können angepasst werden, ohne die Hand vom Fahrhebel zu nehmen. Das integrierte Display biete einen umfassenden Überblick über alle Maschinenfunktionen und ermögliche eine einfache Steuerung der Einspritzsysteme für verschiedene Materialien.

Die FLEXMIX-Technologie soll dabei für optimale Mischergebnisse, sowohl beim Vorwärts- als auch beim Rückwärtsfahren sorgen. Durch die zusätzliche Misch- und Zerkleinerungsklappe in der Rotorhaube soll das erforderliche Mischbild erzielt werden können. Dies garantiert höchste Qualität bei der Materialbearbeitung und optimiert gleichzeitig die Kosten, heißt es seitens des Herstellers.

Die Wartung der neuen Bodenstabilisierer und Recycler ist aufgrund Zentralschmieranlage, Umkehrlüfter und Druckluftanlage besonders einfach, so Bomag. Diese Komponenten sollen dazu beitragen, die Wartungsintervalle zu verlängern und die Verfügbarkeit der Maschine zu maximieren. Darüber hinaus kann die Kabine abgesenkt werden, sodass die Maschine mit einer Höhe von 3 m auf jedem normalen Tieflader transportiert werden kann.

Mit den Maschinenvarianten RS 600-2 und RS 650-2 präsentiert Bomag eine Maschinengeneration, die in Sachen Effizienz und Bedienerfreundlichkeit neue Maßstäbe setzt, versichert der Hersteller. Anzutreffen ist Bomag auf der bauma unter anderem an Stand FS.1009.