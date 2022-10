Boppard (ABZ). – Im Bereich der kompakten Tandemwalzen bis 5 t Betriebsgewicht setzt Bomag laut eigener Aussage bezeichnende Maßstäbe. Die Maschinen bieten eine herausragende Verdichtungsleistung, ein Maximum an Übersichtlichkeit und höchsten Fahrkomfort.

Foto: Bomag

Auch bei der Sanierung der Autobahn 61 – die seit 2016 zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Rastanlage Hunsrück von vier auf sechs Fahrstreifen erweitert wird – kam eine leichte Bomag-Tandemwalze zum Einsatz. Genau genommen handelte es sich dabei um das Modell BW 120. Die Maschine war im Vorfeld – und auf Kundenwunsch – für die Herausforderung "Walzen von Split auf Gussasphalt" optimiert worden. Die Arbeiten an diesem Straßenbauprojekt verantwortet die Bickhardt Bau AG.

Mit der angepassten Maschine konnte das Unternehmen die Flächenleistung laut eigener Aussage um 11 % erhöhen, Arbeitsprozesse optimieren und die Qualität der Gussasphaltdeckschicht auf ein neues Niveau bringen. Auch bei den Life-Cycle-Kosten für Gussasphalt habe sich die sanfte Walzen-Veredelung der Deckschicht deutlich bemerkbar gemacht.

Wirtschaftsräume nachhaltig entwickeln

Bickhardt Bau ist seit 1971 im Verkehrswegebau tätig und leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung von Wirtschaftsräumen. Mit einer Jahresbauleistung von rund 500 Mio. Euro und 2500 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der Komplettanbieter für Großprojekte im Verkehrswegebau nach eigenen Angaben inzwischen das größte mittelständische Bauunternehmen in Hessen.

Hohe Verformungsbeständigkeit und Griffigkeit – dies sind die besonderen Qualitäten von Gussasphaltdeckschichten. Hinzu kommen laut Bomag herausragende akustische Eigenschaften: Denn feinkörniger Abstreusplitt verringert Abrollgeräusche wirksam. Gussasphalt ist besonders abriebfest und beständig gegenüber Verschleiß.

Durch die vergrößerte Arbeitsbreite von 135 cm ist die Linienlast der Maschine reduziert. Foto: Bomag

Am Ende des Lebenszyklus lasse er sich umweltfreundlich wiederverwenden, da er vollständig recyclingfähig ist. Die Erfolgsgeschichte des Gussasphalts begann bereits in den 1960er Jahren: Die Mischung aus Gesteinskörnern und Straßenbaubitumen als Bindemittel wird bei einer Temperatur von 210 bis 230 °C aufgebracht, nach mindestens 24 Stunden kann die Deckschicht wieder befahren werden. Der Gussasphalt wird einmalig aufgetragen und es entsteht – ohne zusätzliches Verdichten – eine wasserundurchlässige Deckschicht, die direkt in einem Arbeitsgang mit Splitt abgestreut wird.

Splitt wird sehr sanft angedrückt

Damit die Asphaltdeckschicht überdurchschnittlich abriebfest und beständig gegenüber Verschleiß ist, kommt es im letzten Arbeitsschritt darauf an, dass der Splitt besonders sanft angedrückt und der noch immer im Kern 80 °C heiße Asphalt nicht verformt wird. Jeder Straßenbauunternehmer fürchtet die berüchtigte Bildung einer "Elefantenhaut" oder andere Beschädigungen des Splittbildes. Im schlimmsten Fall heißt das: Die Deckschicht muss wieder herausgefräst werden, was mit hohen Kosten- und Zeitverlusten verbunden ist. Passend, dass die Firma Bickhardt Bau mit Bomag einen kompetenten Technologiepartner an seiner Seite wusste.

Gussasphalt wird mit einer Temperatur von 210 °C bis 230 °C angeliefert. Foto: Bomag

Walzenbandage verbreitert

Um die statische Linienlast auf etwa 10 kg/cm zu reduzieren (Standard ist 11,25 kg/cm), hat Bomag für den Kunden die Bandage der Walze auf 135 cm verbreitert und die Mantelstärke von 13 auf 10 mm verringert. Bei einer Splittmenge von 12 kg/m² konnte die Walze den Verantwortlichen zufolge eine exzellente Oberflächentextur erzeugen – und zwar bei einer 11 % höheren Flächenleistung als bei einer herkömmlichen 2,5-Tonnen-Tandemwalze. Nach wenigen Stunden war die Fahrbahn wieder befahrbar. "Wir brauchten eine leistungsfähige Walze für optimale Ergebnisse an den Anschlussstellen und Randbereichen der neuen Deckschicht. Die Konstrukteure von Bomag haben unsere Erwartungen übertroffen", sagt Sebastian Reschka, Vorarbeiter bei Bickhardt Bau. "Gussasphalt ist ein vielseitiger Baustoff, der vor allem in der Abdichtung von Straßen- und Brückenoberflächen zum Einsatz kommt. Unsere noch junge Abteilung Gussasphalt verfügt jetzt neben modernsten Einbaubohlen und Gussasphaltfertigern auch über eine maßgeschneiderte Tandemwalze, die unseren hohen Qualitätsmaßstäben gerecht wird." Auf der bauma ist Bomag an verschiedenen Ständen zu finden: FS.1008/1, FS.1009 und FS.1109/1.