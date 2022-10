Erstmals erhält eine Baumaschine das AGR-Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. Eine unabhängige Prüfkommission mit Expert:innen aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen hat die neueste Generation schemelgelenkter Tandemwalzen von Bomag nach strengen Kriterien untersucht und das Bedien- und Kabinenkonzept der BW 154 AP-5 und BW 174 AP-5 ausgezeichnet. Bomag freut sich, dass auf diese Weise die konsequenten Innovationen in Sachen Ergonomie, Sicherheit und Komfort am „Arbeitsplatz Baumaschine“ von unabhängiger Seite bestätigt wurden. Das Gütesiegel möchte verlässliche Orientierung für Investitionen in rückenfreundliche Lösungen in allen Bereichen des Lebens geben.

Aufrechtes und sicheres Auf- und Absteigen ohne Abrutschen: Der Fahrer steigt über drei ausreichend tiefe und rutschsichere Trittstufen in die großzügige Fahrerkabine. Die zwei verlängerten Haltegriffe sind optimal in der Tür positioniert. Foto: BOMAG

„Wer beruflich täglich mehrere Stunden auf einer Baumaschine sitzt, möchte auf ähnlichen hohen Komfort wie in seinem Pkw nicht mehr verzichten“, erklärt Tim Eisfeld, er leitet bei Bomag das Produktmanagement für das Segment Asphalt. „Besonders erfahrenere Maschinenbediener haben zudem ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein, besonders was die Belastung des eigenen Rückens im täglichen Arbeitsalltag angeht. Deshalb muss eine Baumaschine heute dazu beitragen, dass der Fahrer die Arbeit konzentriert, sicher und ohne gesundheitliche Einschränkungen langfristig ausführen kann. Doch sind unsere Lösungen beim Bomag wirklich so gut, wie wir denken? Unabhängige Expertise ist hier gefragt. Der äußerst sorgfältigen und genauen Prüfung durch die Expert:innen der Aktion Gesunder Rücken e.V. haben wir uns daher gerne gestellt und dabei auch viel dazugelernt.

Das myCOCKPIT mit individuell konfigurierbarem Touch-Display. Alle Funktionen, die während des Arbeitsprozesses oft gebraucht werden, sind zusätzlich direkt in den Armlehnen am Sitz integriert. Joystick rechts, Lenkrad links: So lassen sich die neuen schemelgelenkten Tandemwalzen von Bomag mühelos steuern.

Wir sind stolz, als erster Baumaschinenhersteller, nun das AGR-Gütesiegel für unsere neuen schemelgelenkten Tandemwalzen führen zu dürfen. Zugleich ist das hoch anerkannte Gütesiegel natürlich Verpflichtung und Anreiz für uns, Ergonomie, Sicherheit und Komfort stets weiterzudenken, um die wachsenden Anforderungen und Erwartungen der Nutzer unserer Maschinen zu erfüllen.“

Kabinendesign bis ins Detail durchdacht

Rückengerechtes Arbeiten beginnt schon mit dem Auf- und Absteigen: Die schemelgelenkten Tandemwalzen BW 154 AP-5 und BW 174 AP-5 verfügen u.a. über zwei längere Haltegriffe, drei ausreichend tiefe und rutschsichere Trittstufen sowie eine vergrößerte Höhe der Türöffnung. So ist aufrechtes und sicheres Auf- und Absteigen ohne Abrutschen oder Kopfstoßen auch mehrmals am Tag problemlos möglich.

In der Kabine selbst ist die Ergonomie des Fahrersitzes entscheidend für den Komfort und die Auswirkungen auf den Rücken. Individuelle Einstellmöglichkeiten des Sitzes bringen jeden Fahrer in eine gerade und bequeme Sitzposition. Die Federung des Fahrersitzes ist auf das individuelle Körpergewicht einstellbar, die Rückenlehne in der Neigung verstellbar. Beim Rückwärtsfahren kann der Sitz bequem über einen Schalter um 260° gedreht werden, sodass die Fahrposition immer der Fahrtrichtung angepasst werden kann.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen in der Kabine den Bedürfnissen des Walzenbedieners anzupassen. Optional ist ein luftgefederter Komfortsitz mit elektronischer Gewichtseinstellung und aktiver Sitzlüftung und -heizung ebenso erhältlich wie elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel und eine Klimaautomatik. Diese sinnvollen Funktionen unterstützen den Fahrer dabei, den stressigen Baustellenarbeitstag vom eigenen Maschinen-Cockpit aus souverän zu meistern, und zwar rückenschonend, ermüdungsfrei und sicher.

Bedienkomfort erhöht Sicherheit

Der Knopf zum Entsperren des Sitzes befindet sich in Griffweite des Lenkrads. Will der Fahrer etwa seine Sitzposition wechseln, muss er also noch nicht einmal mehr die Hand vom Lenkrad nehmen. Zudem ermöglicht die Verschiebbarkeit des Sitzes eine optimale Sicht auf die Außenkanten der Walze und den Boden. Bei Bedarf ist es überdies möglich, die Fenster separat rechts und links zu öffnen und zu arretieren und so die Seitenbereiche noch besser einsehen zu können. Insgesamt verfügt die Kabine über große Glasflächen, die in den wichtigen Bereichen bis zum Kabinenboden heruntergezogen sind und dadurch eine optimale Sicht ermöglichen. Ein Belüftungssystem schafft nicht nur gutes Arbeitsklima, sondern sorgt auch für beschlagfreie Scheiben und freie Sicht.

Wie im modernen Pkw trifft das Wort „Cockpit“ heute vielmehr das, was dem Fahrer in der Kabine die Bedienung erleichtert. So auch im myCOCKPIT der Tandemwalzen von Bomag: Über das individuell konfigurierbare Touch-Display kann der Walzenführer Voreinstellungen für Maschinen- und Arbeitsfunktionen vornehmen. Alle Funktionen, die während des Arbeitsprozesses oft gebraucht werden, sind zusätzlich direkt in den Armlehnen am Sitz integriert. Joystick für die rechte Hand, Lenkrad für die linke Hand … so lässt sich die Maschine über die ergonomisch geformten Steuerungen jederzeit entspannt bedienen.