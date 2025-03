Bosch Rexroth, eine Gesellschaft der Robert Bosch GmbH, hat Dr. Christina Franke als Vorstand mit Verantwortung für Produktion und Qualitätsmanagent berufen.

Die 49-Jährige soll ihre Stelle zum 1. April 2025 antreten. Sie folgt nach Angaben des Unternehmens auf Reinhard Schäfer, der die Position seit 2019 innehatte und in den Ruhestand geht. Franke trat 2004 in die Bosch-Gruppe ein. Bei Bosch Rexroth arbeitete sie zunächst als Entwicklungsleiterin der Montagetechnik und übernahm 2024 die Leitung des Produktbereichs Lineartechnik mit Sitz in Schweinfurt.

Diese Aufgabe soll Franke in Personalunion fortführen, bis eine neue Leitung gefunden ist. Bosch Rexroth stellt Komponenten und Systeme für die Bewegung und Steuerung von Maschinen und Anlagen her.