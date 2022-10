Lohr am Main (ABZ). – Bosch Rexroth ist mit einem neuartigen System zur haptischen Kollisionsvermeidung für den "bauma Innovationspreis 2022" nominiert.

Das System für die haptische Kollisionswarnung kombiniert Hard- und Software-Bausteine aus dem BODAS-Ecosystem. Abb.:Bosch Rexroth

Auf Basis einer Umfelderkennung per Ultraschall warnt die Assistenzfunktion das Bedienpersonal von Baggern, Radladern und weiteren Baumaschinen per Vibration am Joystick vor drohenden Zusammenstößen. Art und Intensität des haptischen Feedbacks informieren über die Objektentfernung.

Wird die Maschine mit zwei Joysticks bedient, kann das System durch Vibration des jeweiligen Joysticks sogar die Richtung vermitteln, aus der sich das Objekt nähert. Der Anwender kann das Vibrationssignal bezüglich der Intensität und Vibrationsmuster variabel einstellen. Anders als bei einem rein visuellen oder akustischen Feedback bleibe die Aufmerksamkeit nahezu uneingeschränkt beim Arbeitsvorgang.

Der haptische Kollisionsschutz ist den Verantwortlichen zufolge ein Beleg dafür, wie modulare Assistenzsysteme die Sicherheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz erhöhen. Auch bei lauten Umgebungsgeräuschen und ohne Blick auf das Display komme die Warnung deutlich an.

Für höhere Automationsstufen besteht zudem die Option zum automatischen Bremseingriff über das elektrohydraulisch gesteuerte Fremdkraftbremsventil GEMINI von Bosch Rexroth. Erfolgt keine rechtzeitige Reaktion auf die Warnung, wird der erforderliche Bremsdruck automatisch aufgebaut. Das Assistenzsystem setzt sich aus Hard- und Software-Bausteinen aus dem BODAS-Ecosystem zusammen. Hierzu zählen neben der Software die USS-Ultraschallsensoren inklusive intelligenter Auswerteeinheit, Sense+Joysticks, DI4-Displays und RC-Controller.

Sogenannte "virtuelle Wände" ermöglichen eine situationsspezifische Arbeitsraumüberwachung, sodass Bagger, Radlader und weitere Baumaschinen insgesamt deutlich sicherer und produktiver arbeiten erläutert Bosch Rexroth. Die dafür neu entwickelte Software gestattet die flexible Einrichtung spezifischer Sicherheitsbereiche durch den Anwender. Die entsprechende Parametrierung kann beispielsweise über das BODAS-Touch-Display oder mithilfe einer Teach-In-Funktion erfolgen. Besucherinnen und Besucher der bauma können die haptische Kollisionsvermeidung im Rahmen des "Automation Demonstrators" in Halle A3 am Stand 327 an einem Baggerarm-Modell ausprobieren.

Bosch Rexroth ist ein führender Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien, beschreibt sich das Unternehmen selber