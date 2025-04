Lohr am Main (ABZ). – Bosch Rexroth, ein Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien, vereinfacht nach eigenen Angaben das Load-Sensing (LS) und Flow Management hydraulischer Arbeitsfunktionen durch die modulare Ventilplattform RM Global.

Mit der modularen Ventilplattform RM Global von Bosch Rexroth lassen sich Load-Sensing-Wegeventile für mittelschwere Off-Highway-Maschinen flexibel sowie energie- und kosteneffizient realisieren, so der Anbieter. Foto: Bosch Rexroth

Die flexible Kombination von RM10- und RM15-Ventilmodulen mit einheitlichem Flanschbild spart demnach in vielen Anwendungen Bauraum und Kosten.

Gegenüber der Vorgängerserie M4 sei die interne Leckage um bis zu 20 % reduziert worden. Verringerte Druckverluste und der Maximaldruck von 420 bar reduzieren den Energieverbrauch und ermöglichen ein Downsizing von Zylindern und Ausrüstungsteilen, so das Unternehmen. Noch mehr Präzision und Energieeffizienz könnten Maschinenhersteller in Verbindung mit der elektronischen Pumpenansteuerung eOC (electronic Open Circuit) erzielen.

Mit der Ventilplattform RM Global erfüllt Bosch Rexroth nach eigenen Angaben aktuelle Marktanforderungen bezüglich der Flexibilität, Präzision, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz mobiler Arbeitsmaschinen. Davon sollen unter anderem Baufahrzeuge, Bohrgeräte, Forstmaschinen und Telehändler sowie Mobil- und Lkw-Ladekrane profitieren.

Durch die Weiterentwicklung des LS- und Durchfluss-Managements im RM Global Baukasten, die in modularer Bauweise an die Wegeventilelemente angeflanscht werden können, ergeben sich vielfältige Anwendungsszenarien. Die einheitliche Flanschfläche spart Kosten bei Engineering, Einkauf und Teilelogistik, sagt Bosch Rexroth. Zum erweiterten Funktionsspektrum gehört die Fahrsicherheitsfunktion Steering Priority, die der Lenkung Vorrang vor anderen hydraulischen Funktionen gibt. Kurzfristige Leistungsbedarfe einzelner Verbraucher lassen sich im Einzelbetrieb über die Funktion Flow Boost bereitstellen.

Derzeit umfasst die RM Global Plattform neben den Ventilen RM10 und RM15 ein Eingangselement für die Verstellpumpe, eine Umschaltachse zur Pumpenabschaltung inklusive Sicherheitsfunktion sowie verschiedene Endplatten. Die Konfiguration der neuen LS-Wegeventile vereinfacht Bosch Rexroth mit einem Online-Konfigurator, der alle Komponenten und Optionen abbildet und neben dem 3D-Modell auch die technische Dokumentation bereitstellt.

Die neue Onboard-Elektronik (OBE) EHS4 soll in 12-Volt- und 24-Volt-Bordnetzen eine Sensorauflösung von 5 µm bieten. Die OBE unterstützt ein breites Spektrum an Kommunikationsprotokollen, wie zum Beispiel CANopen und J1939.

Bosch Rexroth, ein Unternehmen des Bosch-Konzerns, bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik einschließlich Software und Schnittstellen ins Internet der Dinge. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten rund 33 800 Mitarbeitende 2023 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro, informiert Bosch Rexroth, das auf der bauma 2025 in Halle A5 am Stand 326 anzutreffen ist.