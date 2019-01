Gaildorf (ABZ). – bott präsentiert auf der BAU 2019 in München in Halle C6, Stand 421, Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen. Diese sind laut Angaben des Herstellers äußerst hart im Nehmen, sehr robust und langlebig. Somit seien sie wie geschaffen für den Einsatz im Bau- und Baunebengewerbe. Die Fahrzeugeinrichtung konfiguriert bott individuell und passt sie ganz nach Bedarf an den größtmöglichen Nutzen im entsprechenden Gewerk an. Die optimale Organisation und Ordnung der Werkzeuge im Fahrzeug sorgen für effiziente Arbeitsabläufe und damit kurze Reaktionszeiten. Der Materialmix aus Stahl, Aluminium und Kunststoff sorgt für ein geringes Eigengewicht der bott vario Fahrzeugeinrichtung und ist sehr hochwertig und widerstandsfähig. bott bietet zahlreiche praktische Lösungen an, um Material und Equipment im Laderaum oder auf der Pritsche nach den gesetzlichen Vorgaben zu sichern.

Für die Ladungssicherung und den Schutz vor Diebstahl auf Pritschen- und Pick-Up-Fahrzeugen entwickelte bott den bottTainer. Der bottTainer organisiert Werkzeug und Material auf der offenen Ladefläche optimal. Zahlreiche Möglichkeiten zum Aufteilen des Stauraums mit Schubladen, bottBoxen oder Koffersystemen machen den bottTainer zu einem Multitalent.

bott bietet für die Ladungssicherung auf Pritschenfahrzeugen weitere praktische Hilfsmittel an. Das Ladungssicherungsgewebe sichert loses Transportgut auf der offenen Ladefläche, wie bspw. feinen Sand oder Grünabfälle. So bleibt die Fracht auch bei starkem Fahrtwind oder einer Vollbremsung auf der Ladefläche. Darüber hinaus schützt es vor Diebstahl.

Die verso+ Betriebseinrichtung von bott ist robust und funktional. Die hochwertige Qualität von verso+ ist ideal für Anwender mit hohen Ansprüchen an ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Gehäuse der verso Betriebseinrichtung ist für höchste Beanspruchung verstärkt und verschweißt. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Die Pulverbeschichtung schützt die Schubladenschränke, Systemschränke mit Aufnahmen für die bott Koffersysteme und Werkbänke dauerhaft vor Korrosion und Beschädigung.

bott versteht sich als fest integrierter Bestandteil der Prozesskette des mobilen Service. Die einzelnen Lösungen fügen sich wie Bausteine zusammen und bilden eine Systemwelt. bott stellt die dafür notwendige Hardware bereit und damit eine komplette Infrastruktur für effizientes Arbeiten.