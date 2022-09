In der bott-vario3-Fahrzeugeinrichtung ist alles Wichtige für den täglichen Einsatz untergebracht. Foto: bott

Ganze Wand-, Dach- und Deckenelemente werden im Werk in Kettershausen vorgefertigt und dann auf der Baustelle zusammengefügt. Innerhalb eines Tages entsteht dadurch am Bauplatz ein bis zu 2-geschossiges Wohnhaus. Für solche Effizienz ist mobile Ausrüstung erforderlich, auf die sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können. In diesem Bereich unterstützen Produkte von bott, Festool und Tanos das Unternehmen dabei, Arbeitsabläufe zügig und sauber abzuwickeln. Ebenjene nützlichen Unterstützungen zeigt bott in diesem Jahr auch auf der NordBau.

Für reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe ist das optimale Verstauen von Werkzeug, Maschinen und Material grundlegend. Die Fahrzeugeinrichtungen von bott, Werkzeuge von Festool und Tanos-Systainer³-Servicekoffer erweisen sich hierbei als große Hilfe. Die Werkzeuge von Festool werden direkt in kompatiblen Systainer³-Koffern ausgeliefert. Die Behälter lassen sich mit einer Handbewegung miteinander verbinden und passgenau in die bott-vario3-Fahrzeugeinrichtung einsetzen. Diese ist sowohl auf das Verstauen von großem wie kompaktem Equipment ausgelegt.

Kleinteile finden in Fächern ihren Platz, während sperrigere Bauteile mit Zurrgurten gesichert werden können. "Da merkt man gleich, dass die Einrichtung von Profis für Profis gemacht ist. Alle Details passen ineinander und zueinander. Unsere Mitarbeiter waren begeistert vom Gesamtkonzept. Sie kommen sehr gut mit der Einrichtung und dem Equipment zurecht. Vor allem erleichtert es ihre Arbeit und erspart ihnen das lästige und ständige Suchen nach Kleinteilen", sagt Theresa Fuchs, Junior-Geschäftsführerin bei fuchs.holzbaulösungen.

Theresa Fuchs und ihre Mitarbeitenden haben den Stauraum für das umfangreiche Equipment selbst online mit dem bott-Konfigurator geplant. Auf diese Weise konnten sie sich das Fahrzeug – einen Peugeot Boxer – bereits im Vorfeld gut vorstellen und den Aufbau nach ihren Vorstellungen gestalten. Sämtliches Equipment – welches das Team täglich braucht, vor allem Schrauben und Handmaschinen – ist optimal untergebracht. Zuvor lag vieles lose in den Fahrzeugen herum. Vor Ort auf der Baustelle mussten die Handwerker ihr Werkzeug erst suchen. Das machte weder einen besonders guten Eindruck vor den Kunden, noch war die vorgeschriebene Ladungssicherung ausreichend gegeben. vario3 ist für Theresa Fuchs die optimale Lösung, mit der auch ihre Mitarbeitenden zufrieden sind. Interessierte finden bott auf der NordBau auf dem Freigelände Süd-S652 (Heider Straße).