Gaildorf (ABZ). – Das Geschäftsjahr 2020 der bott Gruppe war geprägt von großen Herausforderungen. Trotz Lockdown in einigen Kundensegmenten konnte Bott nach eigenen Angaben 134 Millionen Euro Gesamtumsatz erwirtschaften und somit nur sieben Prozent weniger als im Vorjahr.



Besonders erfreulich seien die Ergebnisse der deutschen und österreichischen Landesgesellschaften gewesen, die jeweils das Umsatzniveau des Vorjahres 2019 erreicht hätten. Für das Jahr 2021 stehen bei bott die Zeichen klar auf Wachstum und Internationalisierung, so das Unternehmen. Dazu gehöre die Gründung weiterer Auslandsgesellschaften und der Ausbau der Kompetenzen beim Angebot ganzheitlicher Lösungen für die Kunden. Hinzu kommen Erweiterungen der Kapazitäten für die Montage der bott-vario3-Fahrzeugeinrichtung in die Kundenfahrzeuge. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll mit dem Bau des neuen Einbauzentrums am Standort Gaildorf begonnen werden.



Ein wesentlicher Faktor für die guten Geschäftszahlen sei die schnelle Einführung von Online-Tools für die Kommunikation mit den Kunden gewesen, so die Gruppe. Besonders die Vorstellung des neuen Web-Konfigurators für die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung habe entscheidend dazu beigetragen, dass die Kunden auch ohne direkten Kontakt umfassend beraten werden konnten. Mit innovativen Produktideen für die Unterstützung bei der Einhaltung neuer Hygieneanforderungen in Betrieben sorge bott dafür, dass viele Kunden ihre Arbeit sicherer ausführen können. Beispielsweise der bott Care Point, der sich flexibel überall im Betrieb aufstellen lasse. Er sorge dafür, dass Mitarbeiter sich ohne großen Zeitverlust schnell die Hände waschen und desinfizieren könnten.