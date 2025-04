Gaildorf (ABZ). – bott zeigt auf der Münchener Baufachmesse bauma eine umfassend ausgestattete mobile Werkstatt. Der auf einem Mercedes-Benz-Sprinter basierende Ausbau wird Messebesucherinnen und -besuchern am Stand 215 in Halle B4 präsentiert.

Die Einrichtungsmodule sind bis ins Detail konfigurierbar – zum Beispiel hinsichtlich der Position, Anzahl und Größe der Schubfächer. Foto: bott

Mit der technisch aufwändigen und zugleich robust ausgeführten mobilen Werkstatt stellt das Unternehmen einen vollwertigen Arbeitsplatz für den anspruchsvollen Baualltag vor. Gleichzeitig dient das Exponat als beispielhafter Einblick in die bis ins Detail individualisierbaren Lösungen aus dem Hause bott.

Die Fahrzeugeinrichtungsmodule sind Teil des an verschiedene Kundenbedürfnisse anpassbaren bott-vario3-Systems. Dieses lässt sich nicht nur den Platzverhältnissen des Fahrzeugs angleichen – auch die Elemente zur Ladungssicherung können frei gewählt und positioniert werden. Hierzu zählen beispielsweise unterschiedlich dimensionierbare Schubladen, auslaufsichere Gebindewannen sowie Halter für Koffer und Sichtlagerkästen. An einem der Seitenteile der Einrichtung sind Ladeplätze für Akkus des Sthihl-AP-Systems angebracht.

Unter anderem findet sich das perfo-Lochraster: Das charakteristische Stanzmuster mit quadratischen Löchern setzt bott auch für seine stationären Betriebs- und Arbeitsplatzeinrichtungen ein. Entsprechend groß ist die Auswahl verfügbarer Haken, Halter und Behälter, die mit wenigen Handgriffen sicher daran befestigt werden können. Fahrzeugeinrichtung zur Ladungssicherung macht nur einen Teil des Ausbaubeispiels aus. Hinzu kommen verschiedene Funktionen für die Arbeit im und am Fahrzeug.



Die Werkbank auf der Beifahrerseite verfügt neben 12-, 230-, und 400-Volt-Steckdosen auch über einen Druckluftanschluss. Generator und Kompressor sind hierzu ebenfalls in dem Kastenwagen verbaut. Um hohen Belastungen standzuhalten ist die zusätzliche Werkbank mit Schraubstock, welche sich aus dem Heck ausklappen lässt, mit einem Stützfuß versehen. Der gegenüber angebrachte Schwenkkran befördert bis zu 250 kg schwere Lasten in und aus dem Laderaum. Für gute Sicht sorgen die in die Deckenzurrschienen integrierte Innenraumbeleuchtung sowie ein leistungsstarker Arbeitsscheinwerfer am Heck. Mit dem ausgestellten Mercedes-Benz-Sprinter als Diskussionsgrundlage lädt bott Interessierte zu einer individuellen Beratung am Stand ein.

Unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen und Bedürfnisse des Kunden entsteht erst im Beratungsgespräch der jeweils passende Ausbau.