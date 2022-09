Wiehl (ABZ). – Die BPW Gruppe entwickelt nach eigenen Angaben ihre Lösungen für die Transport- und Logistikbranche im engen Austausch mit Spediteuren, Fahrern, Disponenten, Fuhrparkleitern sowie innovativen Branchenpartnern. Diese besondere Verbundenheit stellt BPW in den Mittelpunkt seiner Präsentation auf der IAA Transportation in Hannover: Der BPW Messestand in Halle 26 soll zum Treffpunkt der Branche avancieren.

In ganz Europa leidet die Wirtschaft unter steigenden Energiepreisen, der Disruption von Handelsrouten und Folgen des Ukrainekriegs. Die BPW Gruppe verzichtet deshalb nach eigenen Angaben zur IAA Transportation bewusst auf "messeübliches Brimborium" und stellt bei der IAA Transportation die Wirtschaftlichkeit ihrer Lösungen in den Mittelpunkt: Jedes Exponat auf dem BPW Messestand (Halle 26, A30) wird mit konkreten Zahlen und Fakten untermauert – in eingesparten Litern Kraftstoff, reduziertem CO2-Ausstoß und Reifenverschleiß, die über die Kosten und damit Wertschöpfung des Transports entscheiden, betont das Unternehmen.



Erstmals stellt BPW einen Online-Amortisationsrechner vor, mit dem Fahrzeugbetreiber die Einspareffekte von verschiedenen BPW Lösungen individuell berechnen können. Bereits jetzt unterstützt BPW nach eigener Aussage das EU-Programm VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), auf dessen Basis ab Mitte kommenden Jahres erstmals auch Trailer anhand ihrer CO2-Emissionen zertifiziert werden. Es sorgt für mehr Transparenz beim Fahrzeugkauf – und hilft dem Fahrzeugbetreiber, sich für ein effizienteres Fahrzeug zu entscheiden.

Messestand mit Cateringbereich

In den erzielten Effizienzgewinnen sieht BPW vor allem eine Gemeinschaftsleistung, denn Spediteure, Fahrer, Disponenten, Fuhrparkleiter sowie innovative Branchenpartner werden bei BPW intensiv in die Entwicklung einbezogen, so das Unternehmen. Deshalb räume BPW dem Wiedersehen und den Gedankenaustausch mit seinen Partnern auf der IAA besonders viel Platz ein: Der Messestand soll mit seinem attraktiven Cateringbereich zum Treffpunkt der gesamten Branche avancieren. So lassen sich in zwangloser Atmosphäre auch die Messeneuheiten der BPW Gruppe erleben und diskutieren, hoffen die Verantwortlichen.

Mit der Fokussierung auf Wirtschaftlichkeit und CO2-Einsparungen erhalten die eSolutions von BPW einen besonderen Stellenwert. So zeigt das Unternehmen unter anderem die Generatorachse "ePower", die beim Fahren und Bremsen Energie im Trailer erzeugt, welche für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden kann. Als konkrete Gesamtlösung stellt der Entwicklungspartner Thermo King auf seinem Stand das mit ePower versorgte emissionsfreie Kühlaggregat Axle Power vor, das neue Maßstäbe setzen soll. Der neue e-Lkw BAX mit dem elektrischen Achsantrieb eTransport von BPW kann im Freigelände (Halle 11, Standnummer TD31) besichtigt und nach vorheriger Anmeldung unter drive.bax.de auch Probe gefahren werden.

Neue Telematik-Funktionen

Das BPW Tochterunternehmen idem telematics präsentiert neue Funktionen des marktführenden Telematik-Portals Cargofleet 3 – dazu gehören unter anderem ein Wartungsmanagement und ein Tourmonitor, durch den der Fahrzeugbetreiber gezielt ausgewählte Daten an Partner ausspielen kann, ohne seine Datenhoheit preiszugeben.

Thore Bakker, General Manager Business Unit Trailer Solution & Mobility Services bei BPW Bergische Achsen KG: "In den fast 125 Jahren Unternehmensgeschichte hat BPW herausfordernde Zeiten immer gemeinsam mit seinen Partnern erfolgreich gemeistert. Dieser Zusammenhalt ist etwas ganz Besonderes – so wollen wir auch in Zukunft Innovationen für mehr Wirtschaftlichkeit im Transport vorantreiben. Ich freue mich auf das Wiedersehen und die Diskussionen auf der IAA Transportation."

Die BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft ist die Muttergesellschaft der BPW Gruppe. Mit rund 1500 Mitarbeitern, darunter rund 100 Auszubildende, entwickelt und produziert das Familienunternehmen seit 1898 an seinem Stammsitz in Wiehl komplette Fahrwerksysteme für Lkw-Anhänger und -Auflieger.

Zu den Technologien der BPW gehören unter anderem Achssysteme, Bremsentechnologie, Federung und Lagerung. Die Trailerachsen und -Fahrwerksysteme made by BPW sind weltweit millionenfach im Einsatz. Ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum bietet Fahrzeugherstellern und -betreibern darüber hinaus die Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit in ihren Produktions- und Transportprozessen zu erhöhen.

Die BPW Gruppe erforscht, entwickelt und produziert alles, was den Transport bewegt, sichert, beleuchtet, intelligent macht und digital vernetzt.