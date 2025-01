Leipzig (ABZ). – Als in der Branche fest etablierte Fachveranstaltung findet der 12. Internationale Holz[Bau]Physik-Kongress am 13. und 14. Februar 2025 in Leipzig statt. Diese Veranstaltungsreihe ist laut eigener Aussage dafür bekannt und geschätzt, bei den zahlreichen Fragenstellungen des modernen Holzbaus ganz genau hinzuschauen.