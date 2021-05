Die Mitarbeitenden kommissionieren, prüfen und verpacken jede Bestellung sehr sorgfältig und achten auf eine gute Zusammenarbeit untereinander. Ziel sei es, den Kunden täglich die besten Lösungen anbieten zu können, so das Unternehmen.

Barßel (ABZ). – 2012 wurde die Firma Pritex.de gegründet. Seitdem versteht sich das Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner für alle Bereiche des Handwerks. Das breitgefächerte und mehr als 1000 Produkte umfassende Sortiment biete Expertinnen und Experten aus Trocken- und Fensterbau sowie ambitionierten Heim- und Handwerkern stets passende Lösungen, so Pritex.de.

Gerade in der aktuellen Lage würden immer mehr Firmen und Privatkunden auf den praktischen Service von Pritex.de setzen, heißt es von den Verantwortlichen des Unternehmens. Durch die vielen Schließungen sei es für Bauschaffende teilweise schwieriger geworden, passendes Material für einzelne Projekte zu bekommen.

Genau an diesem Punkt setzt Pritex.de an: Im übersichtlichen Onlineshop finden Suchende schnell und einfach jegliches Equipment. Dabei ist es egal, ob Baustoffe, Werkzeuge, Befestigungslösungen oder Elektro-Artikel auf der Liste stehen, der Shop bietet vielfältige Lösungen. Das Portal wurde erst kürzlich neu aufgelegt und ist responsiv gestaltet. Interessierte können es sowohl vom PC als auch vom Smartphone aus bequem nutzen.

Auch wenn kurzerhand und spontan – auch an Wochenenden – Materialien nbenötigt werden, beispielsweise Pistolenschaum oder Silikon, können Anwender sich auf den Pritex.de-Service verlassen, versichert das Unternehmen. Auf der Webseite sind die entsprechenden Lösungen schnell herausgesucht und bestellt. Die Lieferung erfolgt in der Regel bereits am Montag und die Materialien können planmäßig zum Einsatz kommen.

Für Firmen und Händler bietet Pritex.de spezielle Konditionen an: Über die Händleranmeldung können interessierte Unternehmen sich registrieren. Nach der Zusendung des Gewerbescheines per Fax oder per E-Mail erfolgt die Freischaltung als Firmenkunde, die entsprechend vergünstigten Preise werden dann im Shop angezeigt.

Im Lager in Niedersachsen kommissionieren, prüfen und verpacken die Mitarbeitenden jede Bestellung sehr sorgfältig und achten auf eine gute Zusammenarbeit untereinander. Ziel sei es, den Kunden täglich die besten Lösungen anbieten zu können.

Dabei gewährleiste Pritex.de zu jeder Zeit einen freundlichen und guten Kundenservice. Auch in den sozialen Medien ist das Unternehmen präsent und veröffentlicht auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder YouTube regelmäßig Wissenswertes zu den verschiedenen Produkten. Weitere Informationen zum Leistungs- und Produktportfolio der Firma finden Interessierte im Netz unter www.pritex.de.