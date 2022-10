Brigade Electronics präsentiert ein neues Sensorfusionssystem auf der bauma 2022. Abb.: Brigade Electronics

Brigade Fusion führt mithilfe von Sensorfusion-Technologie eine Palette an Sicherheitsprodukten von Brigade zusammen, darunter die 360-Grad-Kamera, Hinderniserkennung per Radar sowie M2M-RTLS-Technologie, um Kollisionen vorherzusehen und dem Maschinenführer zeitnah entsprechende Signale bereitzustellen. Falls der Maschinenführer nicht rechtzeitig reagieren kann, werden Signale an die Maschine selbst gesendet, sodass diese ihre Bewegung einstellt, abbremst oder ganz stoppt.



Das neue System, das ein Pilotkunde derzeit testet, bietet Kollisionsvermeidung auf Level 7, 8 und 9 und gewährleistet damit die ultimative Arbeitsplatzsicherheit für mobile, geländegängige Bau- und Bergbaumaschinen, verspricht der Hersteller.

"Wir freuen uns sehr, auf der bauma unser neues System Brigade Fusion vorstellen zu können", kommentiert Henry Morgan, Leiter Umsatzentwicklung bei Brigade Electronics plc. "Diese Lösung ist das Ergebnis umfangreicher Forschung und Entwicklung. Sie vereint Drittanbieter-Technologien mit unserer Palette an hochwertigen Sicherheitsprodukten zur ultimativen Sicherheitslösung für Baustellen und Abbaustätten. Maschinenführer erhalten dadurch den robustesten Schutz und zusätzliche Sicherheit. Mit Level 9 werden Signale zum Abbremsen und/oder Stoppen an die Maschine gesendet, falls der Maschinenführer nicht rechtzeitig handeln kann. Vor allem aber ist die Lösung nicht nur modular, sondern lässt sich auch mit anderer kundenseitiger Hardware integrieren und dadurch genau auf die Anforderungen des Kunden zuschneiden."

Neben Brigade Fusion präsentiert Brigade zudem sein KI-basiertes Kamerasystem mit integrierter, intelligenter Fußgängererkennung. Dieses Gerät mit künstlicher Intelligenz warnt Fahrer durch ein akustisches Signal und ein rotes Warnlicht, wenn eine Person kollisionsgefährdet ist.

Gemeinsam mit Brigade wird der Anbieter Eyyes auf der bauma seine neue Lösung für Geländefahrzeuge vorstellen, das "Off-Highway Safety Assistant System", speziell entwickelt für OEMs und den Aftermarket.

Eyyes ist laut eigener Aussage ein weltweit führender Spezialist und Anbieter für sicherheitskritische, KI-basierte Kamerasensorik und Monitorsysteme mit hocheffizienten, integrierten Deep-Learning-Funktionen, die eine gezielte Gefahrenbewertung in komplexen Situationen ermöglichen. Interessierte finden Brigade auf der bauma am Stand 417 in Halle A5.