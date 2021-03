Remscheid (ABZ). – Überall dort, wo im Werkstattalltag trotz beengter Platzverhältnisse und schwer zugänglicher Bereiche eine gute Ausleuchtung benötigt wird, ist die kompakte Arbeitslampe R95700023 von Gedore red ein unverzichtbarer Partner.



Damit beim Schrauben, Einfüllen von Flüssigkeiten oder Verlegen von Leitungen, beispielsweise im Motorraum, alles gut sichtbar wird, ist die Lampe individuell an die jeweilige Anwendungssituation anpassbar.



Die Arbeitslampe von Gedore red wird aufgrund zweier Leuchten und unterschiedlicher Halterungsmöglichkeiten zum flexiblen Utensil. Im Kopf befindet sich eine 3W-LED für einen fokussierten Lichtstrahl, auf der Vorderseite eine COB-LED für die Beleuchtung von Flächen. Der Wechsel zwischen den beiden Leuchten sowie das An- und Ausschalten geschieht einfach und schnell über den Knopf auf der Lampenrückseite. Die LEDs sind sparsam im Energieverbrauch und liefern bei voll geladenem Akku etwa drei Stunden lang starke und zentrierte Leuchtkraft.



Drei Haltevarianten gestalten das Platzieren zum Ausleuchten besonders praktisch: Zum einen lässt sich der Magnetfuß innerhalb von 180° auf sechs unterschiedliche Stufen einstellen und überall auf metallischen Untergründen anbringen. Zum anderen ermöglicht der um 360° drehbare Haken ein Aufhängen der Lampe. Darüber hinaus ist die Befestigung der Arbeitslampe über einen integrierten Gürtelclip möglich. So können die Hände nicht nur jederzeit während der Arbeit frei bleiben, sondern auch beim Transport zum nächsten Einsatzort.



Die 3,7-Volt-Lithim-Ionen-Batterie (1200 mAh) wird per Micro-USB aufgeladen, wodurch die Lampe bei Gebrauch ohne störendes Kabel auskommt. Eine Kontroll-LED zeigt in fünf Stufen den verbleibenden Ladestatus der Batterie an. Das Gehäuse mit den handlichen Maßen 155 x 40 x 20 mm (L x B x H) und einem Gewicht von lediglich 0,132 kg besteht aus robustem ABS-Kunststoff und macht die Arbeitslampe von Gedore red zu einem soliden und effizienten Helfer.