Sicherheitstechnik schÃ¼tzt vor Haftungsrisiken

Nottingham/England (ABZ). – Seine Praxistests hat das neuartige mobile Brandmelde- und Evakuierungssystem WES+ nun auch auf deutschen Großbaustellen bestanden. Damit profitieren auch hiesige Bauherrn, Bauträger und Planer von einer bewährten britischen Sicherheitstechnik bei Neu- und Umbauten, die sie nachweislich vor hohen Haftungsrisiken schützt. Erkennt das System des Herstellers Ramtech Electronics Ltd. (Nottingham/England) Rauch oder plötzliche Temperaturanstiege, reagiert es sofort mit einem lauten Alarmsignal, damit Baustellen-Personal frühestmöglich evakuiert werden kann. Automatisch sendet es ein Funk-Signal an bis zu sechs Kontaktpersonen zur raschen Alarmierung der Feuerwehr. Mit einem optional lieferbaren Druckknopfmelder lässt sich auch manuell Alarm z. B. bei Feuergefahr, Gasaustritt oder Einsturzgefahr auslösen.

Das innovative System erfülle alle derzeit gültigen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften sowie Empfehlungen der Versicherer in Deutschland, bestätigen Fachleute der ESB Solutions GmbH (Rosengarten bei Hamburg), dem Vertriebspartner des Herstellers für die deutschsprachigen Länder. Das seien für Bauherrn und -träger, Planer und Facility Manager entscheidende Vorteile, die auch gegenüber Versicherungen zählen.

Die Anforderungen der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.2), des vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Leitfadens VdS 2021 zum umfassenden Schutz von Baustellen, der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) besteht das mehrfach preisgekrönte, technisch stetig verbesserte WES+-System. Zudem entspricht das batteriebetriebene, von externem Strom unabhängige Brandmelde- und Evakuierungssystem der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" der Gemeindeunfallversicherer (DGUV), der Bauprodukteordnung, der Norm EN 54 für Brandmelde- und Feueralarmanlagen und den EU-Normen zur Nutzung der Funktechnik in der Notfallausrüstung (ETSI 300-220-1).

Den Einsatz mobiler Brandmelde- und Evakuierungssysteme empfehlen Versicherer, VdS und Berufsgenossenschaft ausdrücklich, was ebenfalls für WES+ spricht. Denkbar einfach und schnell lässt sich dieses mobile Brandschutz- und Evakuierungssystem installieren, auch ohne Fachpersonal: In Baustellen werden die kleinen, per Funk verbundenen roten Kästen an einer Decke im Baubereich befestigt.

Deren Sensoren können sogar Staub- von Rauchemissionen unterscheiden, was Fehlalarme zu vermeiden hilft. Weitere Pluspunkte des Systems, das auf deutschen Großbaustellen wie der Sanierung des Eurotowers in Frankfurt/Main und in Großbritannien mit mehr als 50 000 eingesetzten Einheiten Bauträger, Planer und Facility Manager überzeugte, bringt Dipl.-Physiker Michael Jäger vom Büro für Bauplanung und Bauphysik (Leipzig) auf den Punkt:



Frühe Warnung, sofortige Alarmierung und eindeutige Identifikation der Schadenstelle.

Drahtlos vernetztes, mobiles System mit verschlüsseltem Maschen-Netzwerk für hohe Ausfallsicherheit.

Zertifiziert nach CE, EN 54, ETSI 300-220-1, BauPVO und für die Anbindung an Brandmeldeanlagen nach DIN 14675 geeignet.

Je nach individuellen Anforderungen erweiterbar.

Gegen Staub und Witterungseinflüsse geschützt.

Flexibel je nach Einsatzumfang und -dauer lässt sich das mobile funkgestützte Brandmelde- und Evakuierungssystem WES+ per Miete, Kauf oder Leasing beschaffen.