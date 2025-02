Horstmar (ABZ). – Schmitz Cargobull hat 50 neue S.CS FIXED ROOF-Sattelauflieger an die britische Lockwood Group geliefert, wie der Hersteller mitteilt. Die Anhänger, die im unternehmenseigenen Produktionswerk in Manchester gebaut wurden, sollen für allgemeine Transportaufgaben in ganz Großbritannien eingesetzt werden.