Skellefteå/Schweden (ABZ). – Brokk, weltweit führende Hersteller von ferngesteuerten Abbruchrobotern, nimmt auch dieses Jahr wieder an der bauma 2025 teil.

Neben einer live zu bedienenden Maschine am Stand im Freigelände, werden Experten des Brokk-Teams vor Ort sein, um Interessierte individuell zu beraten. Foto: Brokk

Mit einem Stand in der Halle und zusätzlich im Außengelände bietet Brokk seinen Besuchern die Chance, die Vorteile und Fähigkeiten der Brokk Abbruchroboter kennenzulernen. Außerdem gibt es exklusive Neuigkeiten.

"Die bauma ist die ultimative Plattform, um die modernste Technik von Brokk zu präsentieren und sich mit Experten auszutauschen", sagt Martin Krupicka, Geschäftsführer der Brokk-Gruppe.

"Dieses Jahr ist besonders aufregend für uns. Wir haben eine exklusive Neuigkeit, die die Zukunft der Abbruchtechnik verändern wird. Seien Sie gespannt und verpassen Sie das nicht."

Neben einer live zu bedienenden Maschine am Stand im Freigelände, werden Experten des Brokk-Teams vor Ort sein, um Interessierte individuell zu beraten. Der Brokk 70+, Brokk 170+, Brokk 200+, Brokk 300+ und der Brokk 500+ werden ausgestellt und die Leistung der ferngesteuerten Technologie präsentiert.



Die bauma zog 2022 fast 500.000 Besucher und mehr als 3200 Aussteller aus mehr als 200 Ländern an und bleibt damit das weltweit führende Event für die Bauindustrie. In diesem Jahr erwarten uns wieder neue Spitzentechnologien, praxisorientierte Demonstrationen und jede Menge Netzwerkmöglichkeiten. Brokk stellt aus im Freigelände FM.711/4 und in Halle A1, Stand 149.