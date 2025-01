Heiden (ABZ). – Serielles, modulares und systemisches Bauen sowie das Erschaffen neuer Wohn-Fühl-Zonen: Diese Themen setzt Brüninghoff in den Mittelpunkt auf der BAU 2025 (Halle A1 am Stand 400). Erstmals ist die Unternehmensgruppe in München mit einem eigenen Messestand vertreten. Hier präsentiert Brüninghoff seine Lösungen für den Wohnungsbau, Leistungen im Bereich der integralen Planung und Ansätze zu mehr Nachhaltigkeit und Rückbaubarkeit in der Bauwirtschaft.

Die Weiterentwicklung hybrider Decken- und Wandelemente steht für Brüninghoff im Fokus – unter ökologischen und ökonomischen Aspekten. Mit dem Einbau zweier wiederverwendeter HBV-Elemente aus einem vorangegangen Großversuch geht Brüninghoff einen weiteren Schritt zur Schonung von Ressourcen. Diese und andere Themen stellt das Unternehmen auch in den Mittelpunkt des Messeauftritts auf der BAU. Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht "Baudienstleister lädt ins …" auf Seite 19. Foto: Brüninghoff

Auf rund 50 m² setzt Brüninghoff das Thema "Willkommen im Wohnzimmer der BAU" um.

Bereits im Vorfeld steht ein bequemes Sofa im Zentrum der Kommunikation und symbolisiert unter anderem das Informationsangebot in entspannter Atmosphäre, die Brüninghoff am Messestand verspricht. "Wir realisieren mit modularen und seriellen Ansätzen zum einen kurze Bauzeiten. Zum anderen bieten diese aber auch Komfort für Investoren und Auftraggeber. Dieses Thema greifen wir auch auf der BAU auf", erklärt Frank Steffens, Geschäftsführer von Brüninghoff.

"In diesem Kontext zeigen wir unter anderem unsere Lösungen für den Wohnungsbau. Diese sind nicht nur seriell und systemisch konzeptioniert, sondern auch umweltbewusst." Unter anderem präsentiert Brüninghoff in München Holz-Beton-Verbundelemente. Neben dem ökonomischen Nutzen ist auch auf deren ökologischen Wert hinzuweisen. Denn der reduzierte Einsatz von Beton spart mineralische Ressourcen und CO2, informiert das Unternehmen.

Um den ressourcenschonenden Ansatz nachhaltiger zu gestalten, wurden die HBV-Elemente nun noch stärker auf einen geschlossenen Materialkreislauf ausgerichtet. In umfangreichen Rückbauversuchen wurden drei HBV-Deckenelemente unter realen Bedingungen getestet und dabei sowohl Re-use- als auch Re-cycling-Ansätze berücksichtigt. Prof. Dr. Anja Rosen, Architektin und DGNB-Auditorin bei der C5 GmbH, begleitete und bewertete die Rückbauversuche von Brüninghoff mit dem von ihr entwickelten Urban Mining Index.

Der Ansatz des Re-use zielt darauf ab, die HBV-Deckenelemente nach ihrem Ausbau in anderen Bauprojekten erneut einzusetzen. Dies ist die ökologisch vorteilhafteste Option, da sie den geringsten Energieaufwand verursacht und die ursprünglichen Materialeigenschaften vollständig erhält. So wurden in einem aktuellen Großversuch von Brüninghoff drei Deckenelemente erfolgreich demontiert und für den Wiedereinbau vorbereitet, was die Praxistauglichkeit dieser Methode unterstreicht. Mit dem sichtbaren Wiedereinbau ebendieser Elemente am neuen Standort der Firma Sesotec in Niederbayern erhalten zwei Deckenelemente aus dem Rückbauversuch ihren neuen Bestimmungsort.

Wenn eine Wiederverwendung nicht möglich ist, bietet das Re-cycling eine nachhaltige Alternative. Hierbei werden Holz und Beton von einer mit Kerven und Abhebesicherung nach CEN TS 19103 verbundenen HBV-Decke sortenrein getrennt, um sie als Rohstoffe für neue Produkte zu nutzen.

Die notwendige Abhebesicherung ist bei der Entwicklung eines Rückbaukonzepts eine besondere Herausforderung., informiert das Unternehmen. Denn die im Konstrukt üblicherweise verwendeten Vollgewindeschrauben werden senkrecht zur Deckenebene ins Holz geschraubt und einbetoniert.

Der rückbaubare Verbinder wurde in Kooperation mit der Reisser Schraubentechnik GmbH entwickelt und eingesetzt. Die Einführung des Reisser KVB-Verbinders ermöglicht somit eine einfache Demontage der Abhebesicherung. Denn diese Verbinder schützen das Schraubengewinde und den Schraubenkopf beziehungsweise -antrieb vor Betonanhaftungen und erlauben eine problemlose Trennung der Materialien.

In Halle A1 an Stand 400 präsentiert Brüninghoff seine Innovationen und Ansätze rund um die Themenkomplexe serieller, systemischer Wohnungsbau, integrale Planung und Nachhaltigkeit. Abb.: Brüninghoff

Eine hinsichtlich Rückbau optimierte Kerve erleichtert das Auseinanderziehen der Materialien. Damit wird die Wiederverwendung und das Recycling vereinfacht. Die Kerve ist statisch äußerst leistungsfähig. Zudem eignet sich die Verbindungsart besonders für im Werk hergestellte Vollfertigteile aus Holz und Beton.

Überdies stellt Brüninghoff auf der BAU zukunftsweisende Herangehensweisen im Planungsprozess vor: Mit integralen Ansätzen demonstriert das Unternehmen, wie Ökologie und Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht werden.

Seit über 50 Jahren perfektioniert die Brüninghoff Group nach eigenen Angaben das industriell vorgefertigte Bauen in der Kombination aus Holz, Beton, Stahl und Aluminium.

Sechs Gesellschaften der Group mit 700 Beschäftigten planen, produzieren, realisieren und erbringen Serviceleistungen für Immobilien. Sie treiben Innovationen voran und sind Technologievorreiter für nachhaltige und ressourceneffiziente Bauteil-, Gebäude- und Energielösungen, teilt das Unternehmen mit. Brüninghoff versteht das Gebäude im Lebenszyklus und bietet alle Leistungen aus einer Hand bis hin zur Wiederverwendung der eigenen Produktentwicklungen.