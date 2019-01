Magdeburg (ABZ). – Mit vorgefertigten Modulen schneller und flexibler bauen: Das Thema modulares Bauen gewinnt in der Baubranche zunehmend an Bedeutung. Die passenden Produkte hierfür liefert das Unternehmen B.T. innovation aus Magdeburg. Sie beschleunigen die Fertigung modularer Betonbauteile im Betonfertigteilwerk und den Einbau auf der Baustelle. In Halle A2 am Stand 131 können sich Besucher der Bau 2019 davon ein genaueres Bild machen. Mit seinen hochspezialisierten Systemlösungen zur Effizienzsteigerung im Betonbau bedient B.T. innovation nach eigener Aussage mittlerweile Kunden in über 70 Ländern weltweit, ist auf internationalen Fachmessen zu Hause und kooperiert mit Handelspartnern in allen wichtigen Märkten. Im internationalen Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens habe man den Trend zum modularen Bauen schon früh erkannt und in die Entwicklung neuer Produkte einbezogen.

Dazu gehört u.a. der Haftmagnet MagFly AP. Er wurde konstruiert, um die Produktion von Betonfertigteilen für das modulare Bauen zu beschleunigen. Mit einem Gehäuse aus Aluminium, Hochleistungs-Magnetwerkstoffen und integriertem Adapter für MultiForm und FlyFrame-Schalungssysteme kommt der neue Systemmagnet laut Hersteller gleichermaßen als Kraftprotz und als Leichtgewicht daher. Bei einer Masse von nur 5,40 kg besitzt er nach Herstellerinformationen eine Haftkraft von 22.000 N und damit das beste Haftkraft-Masse-Verhältnis seiner Klasse. Die bewährte MagFly-Technologie erlaubt dabei, Schalungen und Magnete einfach zu positionieren.

Für die Produktion von kerngedämmten Betonfertigteilen hat B.T. innovation verschiedene Produkte aus der Sparte Verbindungstechnik, wie den GFK-Abstandhalter oder der ThermoPin, im Angebot. Sie lassen sich hocheffizient in den Produktionsprozess integrieren und bieten laut Hersteller darüber hinaus weitere Vorteile am Bau, wie bspw. Energieeffizienz oder das Erfüllen ästhetischer Anforderungen an höchste Sichtbetonqualität.

Auch auf der Baustelle finden die Produkte im Bereich des modularen Bauens ihre Anwendung. Vor allem das BT-Spannschloss, mit welchem sich Betonfertigteile ohne die sonst übliche Betonage einfach von Hand verschrauben lassen. In Verbindung mit den innovativen Abdichtungsprodukten ermöglicht es dem Unternehmen zufolge ein nahezu wetterunabhängiges Bauen in hoher Geschwindigkeit.

B.T. innovation versteht sich als Innovationsschmiede, die in systemischen Zusammenhängen denkt und zukunftsorientiert handelt. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind stets darauf bedacht, Schwachstellen in der Produktion und auf der Baustelle zu erkennen und diese durch die Entwicklung neuer Produkte aufzulösen. Ziel ist es, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen mit qualitativ hochwertigen Produkten, die anwenderfreundlich und effizient sind.

Neben den drei Kernexpertisen: Abdichtungstechnik, Verbindungstechnik und Magnet- und Schalungstechnik hat das Consulting einen hohen Stellenwert. Als unabhängiger und kompetenter Partner bietet BT innovation unterschiedlichste Beratungsdienstleistungen für die Betonfertigteilindustrie an. Das Spektrum umfasst die Analyse, Planung und Realisierung von modernen Produktionsanlagen. Das Unternehmen berät Betonfertigteilwerke, die ihre Kapazitäten zielgerichtet erweitern möchten oder eine höhere Qualität in der Produktion anstreben. Des Weiteren kann das Consulting bei geplanten Investitionen beratend unterstützen und helfen, Fehlinvestitionen zu vermeiden. Das Team besteht aus Spezialisten auf dem Gebiet der Betonfertigteilproduktion, hat langjährige, internationale Praxiserfahrung und ein hohes Maß an ingenieurwissenschaftlichem Fachwissen. Wer mehr über das Produkt- und Dienstleistungsangebot von B.T. innovation erfahren möchte, hat auf der Bau in München die Gelegenheit, mit den Experten des Unternehmens in Kontakt zu treten.