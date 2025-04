Berlin (ABZ). – Die Bundesregierung plant, in den kommenden Jahren rund 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur zu investieren – eine historische Chance, Bauprojekte effizienter und nachhaltiger umzusetzen.

Mit koppla können Projektverantwortliche einen digitalen Terminplan implementieren, der allen Beteiligten – von der Bauleitung bis zu den ausführenden Gewerken – Zugriff auf stets aktuelle Informationen bietet. Abb.: koppla

Damit diese Mittel verantwortungsbewusst eingesetzt werden und die Gesellschaft langfristig profitiert, braucht es eine "bessere Planung", betont Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB). Ein Beispiel für die Optimierung von Bauprozessen durch digitale Terminplanung bietet die Zusammenarbeit zwischen dem Start-up koppla und dem Generalunternehmer MBN im Wissenschaftspark Osnabrück.

Das moderne Bürogebäude wurde zwei Monate vor dem geplanten Fertigstellungstermin und nahezu mängelfrei an den Auftraggeber übergeben. Der Schlüssel zum Erfolg: die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Start-up koppla und der Einsatz eines digitalen Planungs- und Steuerungsterminplans. "Die Kombination aus digitaler Echtzeitsteuerung, enger Abstimmung im Team und hoher Transparenz hat es uns ermöglicht, effizient zu planen und flexibel auf Veränderungen zu reagieren", erläutert der verantwortliche Projektleiter bei MBN.

Mit koppla wurde ein digitaler Terminplan implementiert, der allen Projektbeteiligten – von der Bauleitung bis zu den ausführenden Gewerken – Zugriff auf stets aktuelle Informationen bot. Farblich zugeordnete Gewerke, Echtzeit-Updates und eine intuitive Benutzeroberfläche machten komplexe Abläufe verständlich und steuerbar. Engpässe, wie eine verspätete Fensterfreigabe, konnten frühzeitig erkannt und ohne Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan gelöst werden, heißt es seitens der Verantwortlichen. "Unser Tool ist mehr als ein digitaler Terminplan. Es ermöglicht Bauunternehmen, Projekte aktiv zu steuern, Prozesse transparent zu gestalten und auf Abweichungen sofort zu reagieren", erklärt Marco Trippler, Mitgründer und Geschäftsführer von koppla.

Obwohl der Umstieg auf koppla während der Rohbauphase erfolgte, konnte das Projektteam durch regelmäßige Schulungen und klar definierte Kommunikationsstrukturen schnell von den Vorteilen der neuen Planungskultur profitieren. Zweiwöchentliche Taktbesprechungen, gesteuert über den Terminplan koppla, trugen wesentlich zur erfolgreichen Meilensteinabstimmung und Problemlösung bei. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Die vorzeitige Fertigstellung wirkte sich nicht nur positiv auf Baukosten und Terminsicherheit aus – auch aus ökologischer Sicht konnte das Projekt punkten.

Das moderne Bürogebäude wurde zwei Monate vor dem geplanten Fertigstellungstermin und nahezu mängelfrei an den Auftraggeber übergeben. Foto: koppla

Die verkürzte Bauzeit reduzierte CO2-Emissionen und sparte wertvolle Ressourcen. Eine nahezu mängelfreie Übergabe sorgt zudem für langfristige Zufriedenheit beim Bauherrn, teilt koppla mit. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit knapp fünf Jahren erfolgreich zusammen. Mehr als 30 Projekte wurden von MBN seither mit koppla geplant und gesteuert. koppla ist laut den Entwicklern eine intelligente Alternative zu klassischen Tools wie MS Project oder Asta Powerproject.

Die benutzerfreundliche Software vereint alle Projektbeteiligten in einem zentralen Terminplan und ermöglicht die Steuerung in Echtzeit. Durch die intuitive Bedienung lässt sich koppla nach einer kurzen Schulung problemlos einsetzen – sowohl von jungen Personen in der Bauleitung als auch von erfahrenen "alten Hasen". koppla richtet sich an Generalunternehmen, Projektentwickler, Generalplaner und alle, die Großprojekte im Hochbau, Infrastrukturbau, Ingenieurbau oder Spezialtiefbau steuern. Die Software unterstützt in allen Leistungsphasen und hilft Teams, ihre Projekte effizient und sicher zum Erfolg zu führen.