Die Tagung soll eine Mischung aus Neuigkeiten, Fachinformationen sowie Austauschmöglichkeiten bieten. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 22. Mai 2025, mit einem Willkommensabend. Ein Element werden die Mitgliederversammlungen sein. Dabei wird die Bundesinnung unter anderem das langjährige Vorstands-/Präsidiumsmitglied Holger Budroweit verabschieden. Dann stehen Neuwahlen an. Nach weiteren Tagesordnungspunkten und einem Fachvortrag klingt der Tag mit dem traditionellen Festabend aus. Dazu geht es in den Delphi Showpalast – einer beliebten Location in Hamburg. Informationen erhalten Interessierte unter www.geruestbauhandwerk.de/aktuelles/programm-zur-bundesfachtagung-2025-in-hamburg-steht-fest.