Fast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich kürzlich zur Bundesfachtagung und Jahreshauptversammlung Gerüstbau in Bremen. Foto: Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen stand in diesem Jahr eine reine Präsenzveranstaltung ohne Auflagen auf der Agenda: Die Anwesenden genossen den persönlichen Austausch und die Fachgespräche in offener und wertschätzender Atmosphäre laut eigener Aussage bereits ab dem Willkommensabend.

Zu Beginn des offiziellen Teils gab es ausführliche Grußworte und die Förderung des Nachwuchses im Gerüstbau stand zu einem großen Teil im Fokus der Ansprachen. Geehrt wurden zudem die Leistungen der jahrgangsbesten Jungmeister. Ebenso wurden sieben von 13 Bestmeistern der Abschlussjahrgänge 2019 bis 2021 vor Ort geehrt. Die Bundessieger des Leistungswettbewerbs des deutschen Handwerks im Gerüstbauer-Handwerk wurden ebenso gewürdigt wie die Fachfrauen für das Gerüstbauer-Handwerk. Die Fachfrauenreihe gibt es seit 2011. Insgesamt haben nun 69 Frauen den Abschluss erlangt, zwei von ihnen waren für die Ehrung vor Ort.

Ordentliche Mitgliederversammlung

"Das Handwerk kann sich nicht erlauben, auf die vielen gut qualifizierten Frauen zu verzichten", betonte Frank Dostmann, stellvertretender Bundesinnungsmeister und Vizepräsident. Nach dessen Rede folgte die ordentliche Mitgliederversammlung der Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk und des Bundesverbandes Gerüstbau e. V. Neben den Berichtserstattungen und Haushaltsbeschlüssen wurde auf Wunsch der Beteiligten in der Satzung festgelegt, dass die Länder Berlin und Brandenburg zukünftig einen gemeinsamen Verbandsbereich bilden.

Die zweite Tageshälfte startete mit Fachvorträgen aus unterschiedlichsten Themengebieten. Pia Meier von der Seidel GmbH & Co. KG gab Einblicke zur "Werteorientierten Mitarbeiterführung: Ein Leader darf nicht auf Kommunikationsdiät sein . . ." – und traf damit den Nerv der Zeit – so das Statement der Veranstaltungsverantwortlichen. Wissenswertes über "Erweiterungen im Arbeitsschutzportal von basiISS-net" vermittelte Sascha Lohmann von der Basiknet Gesellschaft für Arbeitsschutz mbH ehe es zur gemeinsamen Abendveranstaltung in die "ALTE WERFT" ging.

Langlebige Materialien verbaut

Ebendieses Etablissement bot den Veranstaltern zufolge ein außergewöhnliches Ambiente mit Vintage-Atmosphäre. Für die "ALTE WERFT" wurden fast ausschließlich Materialien verbaut, die langlebig sind und bereits eine Vorgeschichte haben. Ein Mix aus Altem und Neuem mit einer hohen Dosis "Rohstahl-Charakter" – durchaus passend für die Bundesfachtagung Gerüstbau. Die Teilnehmenden nutzten diesen Ort, um ins Gespräch zu kommen und sich miteinander auszutauschen. Am Samstag – offizieller Tag des Handwerks – suchten Expertinnen und Experten gemeinsam mit dem Publikum beim "Talk im Gerüst" nach Antworten und neuen Ideenansätzen zum Thema "Interessenskonflikt Baustelle – Zusammenwirken der Beteiligten". Diesen "Talk im Gerüst" moderierten Holger Budroweit, Stellvertretender Bundesinnungsmeister und Vizepräsident Bundesinnungsverband, Bereich Technik, und Sandro Rende, Stellvertretender Landesbevollmächtigter Rheinland-Pfalz/Saarland, Leiter AK Wirtschaft und Recht. Als Expertinnen und Experten waren mit dabei:

Tobias Barth,Vertragswesen,

Viktor Ricken,Arbeitssicherheit (Autor AG-Sicherheit),

Nicole Wagner, Gewerbeaufsicht des Landes Bremen,

Axel Uhrlaub, Lehrlingswart bei der VBU und GF bei der William Koch & Co. Baugesellschaft mbH,

Christopher Busch,Busch Gerüstbau,

Diplom-Ingenieur Thorsten Sell, bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft tätig und leitet das Gebiet "Niedersachsen-Ost/Bremen",

Pia Meier, Seidel GmbH & Co. KG – Mensch als Mitarbeiter.

Die Essenz des Austauschs und der Vorträge, die deutlich zum Vorschein kamen: Eine saubere Arbeitsvorbereitung, -planung und Logistik aller beteiligten Gewerke ist in den heutigen komplexen Zeiten mehr denn je ein Muss. Einen Weg dorthin führt laut Pia Meier darüber "Mit-Arbeitende zu Mit-Wissenden zu machen". Sabrina Luther, Geschäftsführerin Bundesinnung Gerüstbau, und Marcus Nachbauer, Bundesinnungsmeister/Präsident, resümierten: "Im Zentrum stand an allen Tagen der persönliche Austausch. Den Menschen wieder in die Augen sehen können und einen festen Händedruck austauschen – die Freude am Netzwerken! All das spielt gerade in diesen bewegten Zeiten eine so zentrale Rolle." Genau diesen Austausch vertieften die Teilnehmenden im Anschluss an den "Talk im Gerüst" – während einer Führung durch das Weserstadion. Auch nordisches Wetter konnte die gute Stimmung bei der abschließenden Fahrt über die Weser mit der "Gräfin Emma" nicht trüben. Der zwischenmenschliche Kontakt und der persönliche Austausch standen zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt. Einstimmiges Fazit der Veranstaltungsverantwortlichen: Die Bundesfachtagung Gerüstbau war ein voller Erfolg, der mit Optimismus in die kommenden Monate blicken lässt.