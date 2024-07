Etat wächst gegenüber 2024 um rund 700 Millionen Euro an.

Berlin (dpa). – Das Bundeskabinett hat vor Kurzem den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 beschlossen. Für den Einzelplan 25 des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sind dabei Ausgaben von rund 7,4 Milliarden Euro vorgesehen, teilte das Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) mit. Gegenüber 2024 wächst der Etat damit um rund 700 Millionen Euro an.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: „Mit dem Bauministeriums-Etat 2025 investieren wir massiv in neuen bezahlbaren Wohnraum. Wir machen Mieten für Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger weiter bezahlbar. Wir investieren in die Bauforschung, damit Bauen künftig schneller geht und weniger Auswirkungen auf die Umwelt unserer Kinder und Enkelkinder hat. Mit diesem Haushalt machen wir unsere Städte und Dörfer schöner und investieren in den sozialen Zusammenhalt.“

Mit insgesamt 21,65 Milliarden Euro bis 2028 würden die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau noch einmal deutlich erhöht. Zudem stünden für die neue Förderung von Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment für 2024 und 2025 nun insgesamt 2 Milliarden Euro zur Verfügung.

Gleichzeitig werde das Wohngeld zum 1. Januar 2025 angehoben, damit Wohnen für Millionen Rentnerinnen und Rentner, Arbeitende und Familien weiterhin bezahlbar bleibe. Die Städtebauförderung macht laut Ministerium seit Jahrzehnten große, mittlere und kleine Städte sowie Dörfer schöner und lebenswerter, in dem etwa Betonplätze entsiegelt und Wasser und Begrünungen wieder Raum bekommen oder Projekte des sozialen Zusammenhalts gefördert werden würden. Geywitz: „Wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Förderung mit 790 Millionen Euro im kommenden Haushaltsjahr konstant bleibt.“

Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau werden demnach um weitere 3,5 Milliarden Euro für das Jahr 2028 erhöht. Somit stehen laut BMWSB von 2022 bis 2028 insgesamt 21,65 Milliarden Euro für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus bereit. Für die Erhöhung des WohngeldPlus (inklusive Dynamisierung) sind für 2025 insgesamt 2,37 Milliarden Euro vorgesehen.