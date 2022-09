Perl-Nenning (ABZ). – Der Bundesverband Ausbau und Fassade (BAF) im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hat erstmals seine "Sachverständigentage" durchgeführt: Zur dreitägigen Veranstaltung, die im saarländischen Perl-Nennig stattfand, kamen mehr als dreißig Stuckateurmeister aus dem gesamten Bundesgebiet, alle sind sie öffentlich bestellte Sachverständige und damit besonders qualifiziert. "Ich bin sehr erfreut über diesen großen Zuspruch", freute sich Oliver Heib, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes, "das Interesse zeigt, wie wichtig der überregionale Austausch unter Kolleginnen und Kollegen ist."

Auf dem Programm standen Fachvorträge von zehn Experten, die den Teilnehmern wichtige Informationen für deren Arbeit als Sachverständige vermittelten. "Für die Bandbreite an Themen haben wir uns bewusst entschieden: Wir wollten unseren Sachverständigen ein möglichst umfassendes Weiterbildungspaket anbieten", so der Vorstandsvorsitzende, der zugleich Landesinnungsmeister im AGV Bau Saar ist. Auch Vertreter aus der Industrie und dem produzierenden Gewerbe nutzten das wichtigste Branchentreffen der Stuckateure: An ihren Info-Countern konnten sich die Sachverständigen über neueste Trends und Produkte informieren.

Die Bedeutung der Sachverständigentage verdeutlichte der Besuch des Ministers für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes. Reinhold Jost begrüßte die Teilnehmer mit einem "herzlich Willkommen mitten in Europa". Es sei ihm ein großes Anliegen, Treffen wie die Sachverständigentage zu besuchen. "Wir müssen miteinander statt übereinander reden", begründete der Minister sein Gesprächsangebot an die Vertreter des Bundesverbandes – die Stärkung des Berufsstandes benannte er als ein Ziel, Fördermöglichkeiten sind dabei ein wichtiges Thema: Die Branche stehe vor großen Herausforderungen, "Verlässlichkeit ist dabei der wohl wichtigste Faktor." Er stehe dem Bundesverband zur Seite, versprach Reinhold Jost. "Sie haben in den vergangenen Jahren Großes geleistet: "Fassade" ist so viel mehr – das ist uns allen bewusst, dafür danke ich Ihnen."

Handwerkskammer-Präsident Bernd Wegner wie auch Claus Weyers, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Bauwirtschaft des Saarlandes, kamen als Ehrengäste zu den Sachverständigentagen. Auch sie lobten die Arbeit des Bundesfachverbandes und das Engagement seiner Mitglieder. "Wir planen für 2024 eine Neuauflage und wollen dabei mit dem Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel kooperieren", kündigte BAF-Vorstandsvorsitzender Oliver Heib an.