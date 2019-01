Carlisle wird sich auf der Bau 2019 in Halle A3 am Stand 309 präsentieren.

Hamburg (ABZ). – Zur Bau 2019 präsentiert Carlisle CM Europe, nach eigenen Angaben Europas führender EPDM-Hersteller, neue Anwendungsbereiche für seine bewährten Resitrix EPDM-Dichtungsbahnen. Die Produkte sind als dauerhaft sichere Flachdachabdichtung nach Flachdachrichtlinie und DIN 18531 bekannt. Sie erfüllen jedoch gleichzeitig die Anforderungen für alle Lastfälle der DIN 18533. Resitrix Dichtungsbahnen können aufgrund ihrer einzigartigen Materialkombination aus dem Synthesekautschuk EPDM und einer unterseitigen Beschichtung aus modifiziertem Polymerbitumen mechanischen Beanspruchungen besonders gut widerstehen. Im Bereich von erdberührten Bauteilen können Resitrix-Bahnen auf oder unter Bodenplatten wahlweise lose oder verklebt verlegt werden. Auf vertikalen Wandflächen wie Kellerwänden gestaltet sich die vollflächig selbstklebende Kaltverklebung mit der Produktvariante Resitrix SK W Full Bond besonders vorteilhaft. Mit einem Produkt können alle Anforderungen an einen Keller einfach, dauerhaft und sicher gelöst werden. Dabei sind keine Trocknungszeiten zu berücksichtigen und das aufwendige Überprüfen der Schichtdicken entfällt. Alle Nahtverbindungen werden ohne offene Flamme mit Heißluft verschweißt und ermöglichen durch die einzigartige Ausführung mittels sofortiger Sichtkontrolle die Prüfung, ob die Naht richtig geschlossen wurde. Die Untergrundverbindung ist unabhängig von der Wandhöhe dauerhaft standfest und erfordert somit keine zusätzliche mechanische Befestigung zur Abrutschsicherung. Auf Betonuntergründen kann die Abdichtung unterlaufsicher verlegt werden. Dazu liegt ein unabhängiger Prüfnachweis der MFPA Leipzig vor.

Resitrix schützt Bodenplatten und Keller jedoch nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern auch vor dem radioaktiven Edelgas Radon. Das farb- und geruchlose Gas kann durch undichte Stellen in Kellerwänden und Bodenplatten in Gebäude gelangen und sich dort in bedenklichen Konzentrationen in der Raumluft anreichern. Radon ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs und fordert in Deutschland pro Jahr rd. 1.900 Todesopfer. Daher trat zum 31.12.2018 das „Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung“ schrittweise in Kraft. Resitrix Dichtungsbahnen bieten einen effektiven Schutz vor dem radioaktiven Gas. Über die Radondichtigkeit liegt ein unabhängiger Prüfbericht vor.

Den Anwendungsbereich Bauteilabdichtung im erdberührten Bereich hat Carlisle gemeinsam mit seinen Kunden aus dem Dachdeckerhandwerk weiterentwickelt. Geschäftsführer Fritz Stockinger erläutert „Nur durch die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und den permanenten Austausch mit unseren Partnern ist eine Weiterentwicklung möglich. Dass unser Premiumprodukt vom Dach bis zum Keller einsetzbar ist, ist einer der Gründe dafür, dass wir in die Verdoppelung unserer Produktionskapazitäten investiert haben.“ Im September 2018 hatte Carlisle eine neue, hochmoderne Produktionsstätte in Thüringen eröffnet, für die eine Gesamtinvestitionssumme von 42 Mio. Euro budgetiert wurde.