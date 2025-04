Heilbronn (ABZ). – Case Construction Equipment will auf der bauma 2025 eine dynamische Rückkehr feiern. Mit mehr als 180 Jahren Erfahrung in der Baumaschinenindustrie will das Unternehmen eine Reihe von fortschrittlichen Lösungen präsentieren, die darauf ausgelegt sind, aktuelle und zukünftige Herausforderungen in diesem Sektor zu bewältigen.

Das Modell HW210A arbeitet beim Beschicken einer Schredderanlage mit umgedrehtem Tieflöffel. Foto: Hyundai Construction Equipment

Die Marke bekräftigt ihr Engagement, die globale Nachhaltigkeit durch bahnbrechende Innovationen vorantreiben zu wollen. Im Einklang mit der 2023 gestarteten Kampagne "Road to the Future" setze sich Case weiterhin für die breite Einführung innovativer Technologien ein, was durch den ehrgeizigen Claim "LET'S DRIVE THE FUTURE" belegt werde. "Unsere Teilnahme an der bauma unterstreicht die zentrale Rolle des Segments Construction innerhalb von CNH als Zentrum für bahnbrechende Lösungen mit Schwerpunkt auf Automatisierung und Konnektivität", sagte Humayun Chishti, Präsident von CNH Construction.

"Sie unterstreicht unser unermüdliches Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger, effizienter und innovativer Lösungen, die nicht nur die Anforderungen von heute erfüllen, sondern auch die Bedürfnisse der Kunden von morgen vorwegnehmen." Der Case-Stand wird mehrere Themenbereiche umfassen, wobei der Tech Room das technologische Herzstück der Ausstellung bildet. Hier können sich die Besucher durch audiovisuelle Präsentationen auf eine Reise in die Zukunft begeben, die sie mit Innovationen bei Dienstleistungen und Produkten in Kontakt bringt.



Verstellausleger, Pratzen- und Schildabstützung machen die HW-Bagger laut Hersteller zu idealen Helfern im Rundholzumschlag. Foto: Hyundai Construction Equipment

Ein besonderes Highlight soll eine Konzeptmaschine sein, die von der Innovationsabteilung des Segments Baumaschinen in Zusammenarbeit mit CNH Industrial Design entwickelt wurde.

Dieses zukunftsweisende Konzept stellt einen bedeutenden Sprung in der Automatisierung dar und gibt einen Einblick in die nächste Generation von Baumaschinen.

Fabrizio Cepollina, neu ernannter Leiter von CNH CE EMEA, sagte: "Durch die Integration von emissionsfreien Technologien, AI-gesteuerter Automatisierung und verbesserter Konnektivität bauen wir nicht einfach nur Maschinen – wir gestalten die Zukunft der Bauindustrie, dank der Leidenschaft und der bewährten Expertise unseres Teams, das unsere Strategie vorantreibt." Besucher sind eingeladen, den Case-Stand FM.714/9 während der bauma 2025 zu besuchen, wo sie aus erster Hand erfahren können, wie das Unternehmen mit nachhaltigen, technologisch fortschrittlichen Lösungen, die auf Kundenzufriedenheit ausgerichtet sind, den Weg weist.