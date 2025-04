Case New Holland (CNH) präsentierte sich als Hersteller in München, der auf eine globale Präsenz großen Wert liegt.

Humayun Chishti, President CNH Construction Segment, auf der bauma 2025. Foto: Kai-Werner Fajga / ABZ

Das Unternehmen wolle weiter wachsen und habe jüngst in eine neue Produktionsstätte in Indonesien sowie auch ein Forschungszentrum in Brasilien investiert, informierte Humayun Chishti, President CNH Construction Segment (Foto).

Zur bauma präsentierte das Unternehmen eine ganze Flotte neuer und überarbeiteter Fahrzeuge - darunter sechs neue Radlader, Minibagger und Bagger sowie auch drei kompakte Baumaschinen und ein 20-Tonnen-Bagger mit elektrischem Antrieb. Ganz stolz ist man jedoch auf die Studie „Impact X“, hinter dem Kürzel steckt ein Radlader-Prototyp ohne Fahrerkabine für autonome Einsätze.