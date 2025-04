Heilbronn (ABZ). – Case Construction Equipment freut sich, die Rückkehr des Case Operators Club auf der bauma 2025 in München anzukündigen. Diese Gemeinschaft, die speziell für Case-Fahrer entwickelt wurde, bietet ihren Mitgliedern nach Unternehmensangaben exklusive Vorteile und Networking- Möglichkeiten.

Der Case Operators Club, ein dynamisches und ständig wachsendes Netzwerk, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betreiber zu unterstützen und ein Gefühl der Verbundenheit innerhalb der Branche zu fördern. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und bietet Vorteile, einschließlich des Zugangs zu exklusiven Markenartikeln und einer personalisierten Mitgliedskarte, die besondere Privilegien auf der bauma 2025 freischaltet.

Dazu gehört auch eine Führung hinter die Kulissen des Standes, die von einem Experten geleitet wird, der detaillierte Einblicke in die neuesten Produkte, Technologien und Dienstleistungen gibt, die auf der Veranstaltung vorgestellt werden. Mit über 1200 Mitgliedern in ganz Europa bietet der Case Operators Club eine Plattform für Betreiber, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu teilen und bewährte Verfahren auszutauschen. Sowohl online als auch vor Ort können die Mitglieder an interaktiven Quizspielen teilnehmen, um ihr Wissen zu testen, sich mit Branchenexperten austauschen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, und Case während des Produktentwicklungsprozesses wertvolles Feedback zukommen lassen.

Der kooperative Ansatz des Clubs ermöglicht es den Anwendern, bei der Entwicklung und Markteinführung von Produkten mitzuwirken und so sicherzustellen, dass das Unternehmen auch in Zukunft den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Anwender gerecht wird. Der Case Operators Club soll ein starkes Gefühl der Gemeinschaft und des Stolzes unter seinen Mitgliedern, die alle durch ihre Leidenschaft für Case-Maschinen verbunden sind, schaffen. Besucher der bauma 2025 können am Case-Stand FM.714/9 mehr über den Club und seine Vorteile erfahren.