Wie von Geisterhand bewegen sich die Cat-Maschinen, die aus der Ferne via "Cat Command" gesteuert werden. Foto: Caterpillar

Die innovative Technologie, direkt vom Hersteller entwickelt, ermöglicht nicht nur die Vermeidung direkter Gefahren in risikoreichen Umgebungen, sondern bietet auch signifikante Vorteile für alltägliche Einsätze..

"Cat Command" steigert die Effektivität der Bediener erheblich, da Anfahrtswege zur Maschine entfallen, versichert die Firma. Ein einziger Bediener kann abwechselnd bis zu fünf Maschinen steuern, wobei der Wechsel zwischen den Geräten nur wenige Sekunden dauert – ein großer Vorteil, besonders bei sporadischen Einsätzen. Darüber hinaus eliminiert das System das Unfallrisiko beim Auf- und Absteigen von Maschinen, da diese vom Boden aus aktiviert werden können und die restliche Arbeit von einer Universal-Station erfolgt. Sämtliche auf der Maschine vorhandenen Assistenzsysteme sind dabei vollständig integriert und nutzbar, erläutert Cat.

Die von Cat entwickelte Universal Remote Operator Station (UROS) wurde mit Fokus auf Ergonomie und maximalen Komfort konzipiert. Sie ermöglicht die abwechselnde Bedienung verschiedenster Produktgruppen wie Raupen und Kettenbagger durch eine einzige Person. Der Bediener nimmt auf einem Cat-Komfortsitz Platz und genießt über die Bildschirme eine vollständige und identische Sicht auf das Arbeitsumfeld wie aus der Maschinenkabine. Der Maschinenmonitor ist über einen großen Touch-Bildschirm vollständig fernbedienbar, wodurch Assistenzsysteme wie Payload, E-Fence und Grade intuitiv genutzt werden können. Die Station kann sowohl in mobilen Containerlösungen als auch stationär in Büroräumen installiert werden und hebt den Fahrerarbeitsplatz auf ein neues Niveau, verspricht das Unternehmen aus Garching bei München. Für gelegentliche Einsätze oder Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen biete die "Cat Command"-Konsole eine ideale Lösung. Sie vereinfacht beispielsweise das Freilegen von Infrastruktur im Verbau oder das präzise Einhängen von Betonteilen, indem der Bediener die Maschine steuern und gleichzeitig Anbaugeräte bedienen kann. Auch im Abbruch erweist sich die Konsole als wertvolles Werkzeug, um gefährliche Arbeiten aus sicherer Entfernung zu erledigen oder alternative Blickwinkel für präzisere Ergebnisse einzunehmen. Kettenbagger wie ein Cat-Modell des Typs 374 und ein 395 werden bereits in Deutschland remote gesteuert und kommen ohne Fahrer in der Kabine aus. Aber auch Cat-Kettendozer wie ein D6XE und ein D5 werden inzwischen per Fernsteuerung bewegt. Peu à peu arbeitet Caterpillar daran, weitere Baumaschinen für die Vorstufe zum autonomen Fahren freizuschalten. Nun sind die mittelgroßen Cat-Radlader 950 bis 982 an der Reihe. Ausnahme bleiben die GC-Modelle.

Die Radlader können in Echtzeit auf Steuerbefehle wie Start und Stopp, Füllen und Entleeren der Schaufel sowie Heben und Senken des Hubgerüsts reagieren, die direkt an die Elektronik der Maschine gesendet werden. Der Einsatz von "Cat Command" bietet sich an, wenn eine Gefährdung des Fahrers in der Kabine ausgeschlossen werden soll und wenn in potenziell gefährlichen Umgebungen gearbeitet wird. Hierzu gehören Arbeiten im Abbruch oder in kontaminierten Bereichen.

Laden wie von Geisterhand ermöglicht das System "Cat Command". Dabei handelt es sich um ein vollintegriertes Fernsteuerungssystem von Caterpillar, das laut Entwickler neue Maßstäbe in puncto Sicherheit, Effizienz und Flexibilität auf Baustellen setzt. Ab sofort ist "Cat Command" auch für mittelgroße Radlader verfügbar. Auf der diesjährigen bauma wird das System im Performance Center von Caterpillar in Halle B6 präsentiert. Foto: Caterpillar

Der Fahrer sitzt dann nicht mehr in der Kabine – er steuert die Maschine entweder über eine mobil tragbare Konsole mit kurzer Reichweite oder über eine maschinenähnliche Bedien- station an einem beliebigen Ort. Integrierte Sicherheitsfunktionen stoppen alle Bewegungen des Radladers, wenn der Stoppschalter gedrückt wird, die drahtlose Kommunikation unterbrochen wird, ein schwerwiegender Fehler erkannt wird oder die Command-Konsole zu stark von der normalen Betriebsposition abweicht. Das System "Cat Command" ist kompatibel mit anderen Baumaschinen wie Baggern und Planierraupen, die ebenfalls darüber gesteuert werden, und erlaubt den Betrieb mehrerer Maschinen durch wenige Bediener.

Für den reibungslosen Betrieb ferngesteuerter und autonomer Baumaschinen ist ein robustes und leistungsstarkes Baustellennetzwerk unerlässlich. Die Zeppelin Baumaschinen GmbH bietet hierfür maßgeschneiderte Netzwerklösungen mit Komponenten, die laut den Verantwortlichen speziell für die anspruchsvollen Bedingungen im Steinbruch und auf der Baustelle entwickelt wurden, inklusive umfassender Services von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Auf der diesjährigen bauma präsentiert Caterpillar "Cat Command" im Performance Center in Halle B6. Interessierte können live die Steuerung von zwei Maschinen an entfernten Standorten erleben: eine im spanischen Málaga und eine weitere im amerikanischen Peoria.