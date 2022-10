Garching (ABZ). – Der Dozer D4 bietet laut Hersteller Caterpillar (Cat) eine sehr gute Übersicht, mehr Produktivität und niedrigere Betriebskosten. Müssen Bauunternehmen schnell ein zentimetergenaues Planum erzielen, setzten sie in der Vergangenheit auf das Cat-Dozer-Modell des Typs D6K2. Nun steht sein Nachfolger in Form des Kettendozers D4 in den Startlöchern.