Gilching (ABZ). – Webasto, Systempartner für die Elektromobilität und Zulieferer im Automobilbereich, hat mit der nun erfolgten CE-Kennzeichnung die Konformität seines Standard-Batteriesystems und der Vehicle Interface Box (VIB) zur europäischen Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und zur EMV-Richtlinie (2014/30/EU), sowie die Einhaltung der Normen EN 62619 und der EN 62485-6 erklärt.

Die beiden letztgenannten Normen geben die Sicherheitsanforderungen an Lithium-Ionen-Batterien in Traktions- sowie industriellen Anwendungen vor und sind daher für Fahrzeugbauer sowie -umrüster aus diesen Bereichen besonders wichtig.

Als Grundlage für die CE-Kennzeichnung führte Webasto eigenen Angaben nach eine umfassende Risikobetrachtung seines Standard-Batteriesystems durch. Im Anschluss erfolgten zahlreiche Tests als Nachweis der EU-Konformität.

"Nach dem bereits bewährten Serieneinsatz in Straßenverkehrsfahrzeugen sowie erfolgreichen Einbauten in kleineren Off-Road-Fahrzeugflotten ist die CE-Kennzeichnung nun der nächste konsequente Schritt, unsere Batterie für die Nutzung in mobilen Maschinen noch attraktiver zu machen", erklärt Michael Bauer, Vice President Business Line Energy Management bei Webasto.

Auch für Kunden bringt die Herstellererklärung neben zusätzlicher Sicherheit einen entscheidenden Vorteil mit sich: Sie erleichtert ihnen – also den Hersteller und Umrüstenden von mobilen Maschinen, die auf die Webasto Batterie setzen – die Arbeit.

Sie müssen für die EU-Konformität ihrer auf E-Antrieb umgerüsteten mobilen Maschinen eine Risikobetrachtung durchführen.

Durch die CE-Zertifizierung der Webasto Batterie entfällt für sie nun der Teil, der die Batterie betrachtet. Zusätzlich erleichtert die Einhaltung der relevanten Produktnormen zur EMV für Komponenten in mobilen Maschinen die Abnahme der elektromagnetischen Verträglichkeit für die mobile Maschine.

"Wir freuen uns, unseren Kund*innen mit der CE-Kennzeichnung für unser Standard-Batteriesystem einen zusätzlichen Nachweis der Sicherheit bieten zu können. Das ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt, die Elektrifizierung von mobilen Maschinen im Sinne einer nachhaltigen Mobilität voranzutreiben", so Michael Bauer abschließend.