Investition in umweltfreundlichere Mobilität: Weitere E-Fahrmischer verstärken die Cemex-Fahrzeugflotte in Deutschland. Zusätzlich zu den verringerten Auswirkungen auf die Umwelt sollen die neuen Fahrmischer außerdem mit hohen Sicherheitsstandards und reduzierten Geräuschemissionen punkten. Foto: Cemex

Seit Anfang dieses Jahres verstärken sieben weitere vollelektrische Fahrmischer die Fahrzeugflotte des global tätigen Baustoffherstellers in Deutschland.

Die neuen iONTRON-Fahrmischer des Herstellers Putzmeister sind künftig bundesweit an unterschiedlichen Cemex-Standorten im Einsatz – in Bayern, Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Damit wächst die E-Fahrmischerflotte auf neun Fahrzeuge an: Bereits 2023 hatte Cemex die ersten beiden vollelektrischen Fahrmischer in Betrieb genommen, die seitdem zuverlässig im Berliner Raum Transportbeton ohne Abgasemissionen auf die verschiedenen Baustellen liefern.

"Wir arbeiten konsequent am Thema Reduzierung der Emissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette. Dabei spielt auch der Transport eine wichtige Rolle. Deshalb investieren wir an unseren Standorten in ganz Deutschland in die Elektrifizierung unserer Fahrzeugflotte, um unseren Kundinnen und Kunden nicht nur beim Produkt ein gutes Angebot machen zu können, sondern auch beim Service mit moderner Technik zu überzeugen", erklärt Stefan Eggestein, Manager Materials Logistics & Pumping Germany.

Zusätzlich zu den verringerten Auswirkungen auf die Umwelt sollen die neuen Fahrmischer außerdem mit hohen Sicherheitsstandards und reduzierten Geräuschemissionen punkten. Die iONTRON-E-Mischer werden vollständig elektrisch angetrieben, was je nach lokalem Strommix die CO2-Emissionen um bis zu 100 % reduziere. Beim Fahrzeugbetrieb selbst erzeugt der 315-Kilowatt-Elektromotor keinerlei CO2-Emissionen, weder bei der Anfahrt noch beim Arbeiten auf der Baustelle, was in städtischen Bereichen gleichzeitig die Luftqualität verbessern kann.

Auch der Geräuschpegel ist durch den elektrischen Antrieb deutlich gesenkt: Der fast lautlose Fahrbetrieb biete vor allem dort Vorteile, wo strenge Lärmschutzauflagen gelten, wie etwa in Ballungsräumen. Die Nutzlast entspreche in etwa der eines konventionellen Fahrmischers. Die Batteriekapazität des iONTRON-E-Mischers liegt bei 350 kWh, wodurch eine Batterieladung im innerstädtischen Verkehr für einen ganzen Arbeitstag von rund acht Stunden mit fünf bis sechs Touren ausreichen soll. Bei mehr Einsätzen kann der E-Mischer mittels gängigem CCS/Combo-2-Stecker zwischengeladen werden. Die volle Batteriekapazität hole er sich über Nacht im Transportbetonwerk an einer DC-Ladesäule zurück. Um dies zu gewährleisten, hat Cemex laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr an den unterschiedlichen Standorten in die Ladeinfrastruktur investiert.



Die schrittweise Einführung innovativer Antriebskonzepte sei Teil der globalen Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsstrategie von Cemex.

Im Rahmen von Future in Action hat sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zum Ziel gesetzt, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette im Vergleich zum Referenzjahr 2020 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen.

Cemex setze dabei auf Initiativen im Bereich Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und das Management natürlicher Ressourcen. Interessierte finden Putzmeister auf der bauma unter der Standbezeichnung FM.HOF 60B.9.