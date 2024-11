Für die Umsetzung seines CO2-Abscheidungsprojekts "CO2LLECT" in seinem Zementwerk im brandenburgischen Rüdersdorf soll Cemex Mittel aus dem EU-Innovationsfonds erhalten. Foto: Cemex

CO2LLECT ist nach Unternehmensangaben das bisher größte geplante Projekt zur CO2-Abscheidung (Carbon Capture and Storage, CCS) von Cemex. Linde, ein weltweit führendes Unternehmen für Industriegase und Engineering, ist Konsortialpartner in dem Projekt. Im Rahmen des Projekts wird Linde voraussichtlich eine Anlage zur Kohlenstoffabscheidung errichten, besitzen und betreiben, einschließlich der Reinigung und Verflüssigung von abgeschiedenem CO2. Im Ergebnis sollen im Rahmen des Projekts jährlich 1,3 Millionen Tonnen CO2 aus der Zementproduktion in Rüdersdorf abgeschieden werden, um den Produktionsstandort bis 2030 vollständig zu dekarbonisieren.

In Rüdersdorf soll die hochmoderne HISORP CC-Technologie zur CO2-Abscheidung von Linde in einem kryogen-adsorptiven Verfahren zur Anwendung kommen. Dabei wird das CO2 als Bestandteil des Abgases direkt an der Emissionsquelle aufgefangen. Anschließend wird das CO2 abgeschieden, aufbereitet, gereinigt und verflüssigt, damit es die Reinheitsanforderungen für die dauerhafte Einlagerung erfüllt. Im flüssigen Zustand wird das CO2 per Bahn zu einem Zwischenspeicher und per Schiff zur Offshore-Lagerstätte in der Nordsee transportiert. Die Umweltbilanz des Rüdersdorfer CCS-Projekts wird durch Ökostromerzeugung vor Ort und das Recycling von Wasser aus dem Abgaskondensat nochmals aufgewertet.

Sergio Menéndez, President von Cemex Europe, Middle East, Africa & Asia: "Im Rahmen unserer Klimaschutzstrategie ,Future in Action' arbeiten wir konsequent daran, eine Reihe revolutionärer CCUS-Projekte in unseren Betrieben auf der ganzen Welt voranzutreiben. ,Cemex' klare Vision ,Reduce before Capture' sieht CCUS als den letzten und wichtigsten Schritt auf dem Weg hin zu Netto-Null-CO2-Emissionen – in Verbindung mit der optimierten Nutzung von dekarbonisierten Rohstoffen, alternativen Brennstoffen, Energieeffizienzmaßnahmen und Maßnahmen zur Reduzierung des Klinkeranteils im Zement.

Das Projekt in Rüdersdorf ist das bisher größte und ehrgeizigste CCUS-Projekt von Cemex und bringt alle Voraussetzungen und Qualifikationen mit, um einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Zementindustrie zu leisten. Wir erkennen die entscheidende Unterstützung der EU, unserer Aufsichtsbehörden und bewährter Projektpartner an, die es uns ermöglichen, die CCUS-Technologie schnell voranzutreiben und zu skalieren."