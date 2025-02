Die Krampe Fahrzeugbau GmbH hat mitzwei neue Gebietsvertriebsleiter eingestellt. Die Neuzugänge sollen die Beratungsintensität und Marktaktivität in den westlichen Nachbarländern Deutschlands erhöhen.

Buiël arbeitete unter anderem für den Landmaschinen-Hersteller Krone und koordinierte knapp drei Jahre lang Marketingprojekte und Imagekampagnen. Der 33-Jährige, der zuletzt als globaler Marketing-Manager bei der APH Group tätig war, soll das Vertriebsnetz in den Niederlanden und Belgien sowie in Großbritannien und Irland ausbauen. Morgan Segrétain wird laut Krampe als Gebietsvertriebsleiter Westfrankreich betreuen. Der gebürtige Deutsche ist ebenfalls 33 Jahre alt und war nach seinem Master in Marketing sechs Jahre lang für den Fahrzeughersteller Jungheinrich aktiv.