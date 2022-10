Der elektrische Betonmischer "Energya" ist mit wiederaufladbarem Akku ausgestattet – das spart CO2 ein. Foto. CIFA

Die CIFA wird auf der bauma 2022 am Messestand der Muttergesellschaft Zoomlion und an dem der "Underground"-Welt gewidmeten Stand mit dem Angebot an Maschinen für den Tunnel- und Bergbau vertreten sein. An diesen beiden Ständen werden innovative Lösungen vorgestellt, welche die Prinzipien der Nachhaltigkeit am besten repräsentieren, die das Unternehmen seit vielen Jahren auf Produktebene verfolgt und die auch auf Ebene der Unternehmensstrategie von zentraler Bedeutung sind, teilt dieses mit.



Davide Cipolla, CEO von CIFA: "Die Betonindustrie kann drei Wege beschreiten, um die im Rahmen der Agenda 2030 festgelegten Ziele zu erreichen: die Einführung umweltfreundlicher Materialien und Prozesse, die Langlebigkeit und die Reduzierung der CO2-Emissionen auf der Baustelle. In diesem Zusammenhang werden bei CIFA Maßnahmen sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene ergriffen. Letztgenanntes war schon immer wichtig und steht seit mehr als zehn Jahren im Mittelpunkt eines Prozesses der Innovation von Materialien – wie Kohlefaser – und der Technologie – mit der Produktpalette von elektrischen Maschinen und der Digitalisierung von Systemen. Neu ist hingegen der Weg der Corporate Social Responsibility, den wir auf Unternehmensebene eingeschlagen haben. Ein Projekt, das die umfassende Beteiligung des Unternehmens, beginnend mit der obersten Führungsebene, bei der Integration von ESG-Prinzipien (Umwelt, Soziales, Governance) vorsieht. Ein echter Paradigmenwechsel, der die ökologische und soziale Nachhaltigkeit zum Eckpfeiler macht, auf dem jedes Unternehmen basiert, wobei die Anforderungen aller unserer Stakeholder, von den Kunden über die Mitarbeiter bis hin zu den zukünftigen Generationen, vollständig erfüllt werden."

Die auf der bauma 2022 ausgestellten Produkte sollen daher das Engagement von CIFA im Bereich der Umsetzung sicherer und langlebiger umweltfreundlicher Lösungen durch hochgradig technologische Innovationen mit italienischer Seele zum Ausdruck bringen, denn die Leidenschaft und die Sorgfalt, mit denen die Maschinen entwickelt und gebaut werden, zeigt sich laut Unternehmen in allen Modellen von Pumpen, Betonmischern und Betonmischanlagen: zuverlässig, effizient, in der Lage, einen Unterschied zu machen.

Im Rahmen der bauma 2013 hat die CIFA den ersten elektrischen Betonmischer "Energya", welcher mit wieder aufladbaren Akkus ausgestattet und auf einem Diesel-Lkw montiert ist, vorgestellt und zum ersten Mal eine emissionsfreie elektrische Maschine gezeigt. In den folgenden Jahren wurde diese Technologie, perfektioniert und konsolidiert, sodass sie heute laut Hersteller aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile – keine CO2-Emissionen, reduzierter Kraftstoffverbrauch, äußerst geringe Lärmbelastung – auf den Baustellen der wichtigsten europäischen Städte zu finden ist. Bei Energya-Maschinen werden die Trommeldrehfunktionen vom Elektromotor angetrieben, der von einer Lithiumbatterie gespeist wird und bei Bedarf auch vom Dieselmotor des Lkw versorgt werden kann. Die Modelle der Serie Energya können auch auf gasbetriebenen oder elektrischen Lkw montiert werden, um ein zu 100 % umweltfreundliches Fahrzeug zu erhalten. Den früheren bauma-Veranstaltungen folgend, wird auch in diesem Jahr eine neue Energya-Maschine vorgestellt. Die Markteinführung erfolgt zu Beginn der Messe im CIFA-Bereich am Zoomlion-Stand, teilt das Unternehmen mit.

Um Emissionen zu reduzieren, die Langlebigkeit zu verbessern und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen, nutzt CIFA eigenen Angaben zufolge die Vorteile der Digitalisierung, um seine Lkw-Pumpen mit elektronischen Steuerungen (Smartronic) und prädiktiven Systemen auszustatten. Mit der Fernüberwachung (CIFA Vista), die es ermöglicht, die gesamte Betonlieferkette von der Produktion bis zum Betonieren zu kontrollieren, seien auch die Kundendienstleistungen in Bezug auf Rechtzeitigkeit und Präzision garantiert: unerwartete Ereignisse werden unter Kontrolle gebracht und Wartungsmaßnahmen geplant. In diesem Zusammenhang werden die neue Pumpe Steeltech K50L sowie die Modelle K60H und K47H der Serie Carbotech am Zoomlion-Stand zu sehen sein.

Am Stand der CIFA wird Underground, das neue Produktsortiment von Betonmaschinen für den Berg- und Tunnelbau, vorgestellt. Es bietet laut Hersteller eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei höchster Sicherheit. Jeder Spritzbetonpumpe und jedem Betonmischer wurde, basierend auf den jeweiligen Eigenschaften, der Name eines Tieres gegeben: Elk, Dingo, Rhino, Mantis, Coguaro ... und auf der bauma wird ein neues "Exemplar" vorgestellt, die Mamba: die Spritzbetonpumpe, die als vollautomatisierte Pumpe entwickelt wurde. Die Underground-Welt ist eine ganz andere Realität als die klassischen Baustellen und aus diesem Grund verfügt die CIFA nach eigenem Bekunden über ein dediziertes Entwicklungs-, Produktions-, Verkaufs- und Kundendienstteam.

Das Unternehmen stellt im Freigelände, FS.905/2, sowie in Halle C5, Stand 239 aus.