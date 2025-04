Der MX16G des Landschaftspflegeunternehmens Huesker macht durch eine auffällige Beschriftung schon von weitem auf sich aufmerksam. Foto: Hydrema

Hueske ist ein bewährter Partner vieler Kommunen – nicht nur in NRW. Die münsterländische Firma ist laut dem Geschäftsführer Michael Hueske unter anderem in Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen aktiv. Hueske ist auf Bankett- und Grabenarbeiten spezialisiert und mit den entsprechenden Maschinen ausgestattet. Für diese Einsätze ist der City-Bagger nach Angaben von Hydrema das ideale Gerät.

Huesker setzt seit 2012 auf die Maschinen des Herstellers. Zunächst wurden ein M1400, später ein M1700 über die damalige Niederlassung in Essen angemietet. Später wurde der Fuhrpark durch einen moderneren Hydrema-Bagger verstärkt.

"Der MX16, den wir seit 2018 im Einsatz hatten, ist in so vielen Eigenschaften einzigartig, dass wir uns keine andere Maschine vorstellen können. Alleine seine Reiß- und Hubkräfte sind so hoch, da kommt bei weitem keine andere Maschine heran", sagt Bernd Wehrmann, Baggerfahrer des Unternehmens. Wehrmann berichtet, dass der totale Schwenk-radius – sowohl am Heck als auch vorne am Arm-Ausleger bei Bankett- und Grabenarbeiten entscheidend sei.

Da der MX16 über hohe hydraulische Kräfte verfüge, könnten am Arm schwere Anbaugeräte wie Dücker-Mulcher oder Simex-Asphaltfräsen eingesetzt werden. Der Bagger bleibe in seiner Bewegung uneingeschränkt flink und wendig.

Seit 2023 setzt Hueske dessen Nachfolger ein, den MX16G. Das Unternehmen hat die Maschine ein wenig individualisiert. Als Schnellläufer ist sie laut Hydrema mit widerstandsfähiger LKW-Bereifung ausgestattet.

Das Fahrzeug zeichnet sich noch durch ein weiteres Feature aus. "Wir haben zusätzliche hydraulische Arbeitskreise durch den Unterwagen führen lassen, so- dass wir durch einen am Unterwagen befestigten Schnellwechsler vorne zum Beispiel einen Kehrbesen anbringen können, um dann mit der Maschine die Straße zu säubern", erklärt Wehrmann.

Die Option mit dem Schnellwechsler am Unterwagen wird von Hydrema werksseitig angeboten, informiert der Hersteller. Der Kunde könne dafür ein abnehmbares Planier- und Abstützschild erhalten. Mit dem Schnellwechsler soll es möglich sein, das Schild hoch- und runterzufahren und nach Belieben zusätzlich zu tilten. Mit dieser Zusatzfunktion ergeben sich laut Hydrema viele weitere Anbau-Optionen.