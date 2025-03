Offenbach (ABZ). – Das City Center Offenbach, ursprünglich 1981 als Bürogebäude in zentraler Lage eröffnet, ist ein aktuelles Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung. Mit der Revitalisierung und Umwandlung des in die Jahre gekommenen Gebäudes in ein hochwertiges Hotel und attraktive Gewerbeflächen bietet das City Center nicht nur neue Nutzungsmöglichkeiten, sondern entspricht auch den Ansprüchen an zeitgemäße Architektur.

Mit der Kombination aus modernen Materialen und energiesparenden Maßnahmen wurde das City Center Offenbach sowohl funktional als auch ästhetisch aufgewertet. Foto: Heck Wall Systems

Die durch eine Natursteinverkleidung aufgewertete Fassade verleiht dem Gebäude eine moderne Optik – maßgeblich unterstützt durch ein mineralisches Steinwolle-Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS). Die Coverrock-Dämmplatten von HECK wurden auf einer Fläche von circa 2600 m² verbaut.

Bis zur Transformation war das City Center kein geeigneter Ort für zeitgemäße Nutzungskonzepte mehr. Um dem Gebäude neues Leben einzuhauchen und die Standortattraktivität zu steigern, wurde durch den Bauherrn, die WasE Bau GmbH aus Offenbach, eine umfassende Revitalisierung und Umwandlung in ein funktionales Hotel mit Gewerbeeinheiten in Angriff genommen.

Komplexe Fassadensanierung

Die Revitalisierung umfasste weitreichende bauliche Veränderungen. Ein zentraler Aspekt war die Aufstockung des Gebäudes bei gleichbleibender Grundfläche, um zusätzlichen Raum zu schaffen. "Diese Maßnahme verbesserte nicht nur die Nutzbarkeit, sondern integrierte das Gebäude auch harmonisch in die städtische Umgebung", erklärte der mit dem Projekt betraute Architekt Nikolaus Bader.

Die geplanten Änderungen brachten erhebliche Herausforderungen für den ausführenden Fachbetrieb, die Demino Stukkateur GmbH aus Hanau, mit sich: Insbesondere die Fassadensanierung stellte sich als komplex heraus. Um die vorgefundenen Stahlbeton-Sandwich-Elemente des Altbestands für die neuen Anforderungen zu stabilisieren, wurden zusätzliche Wetterschalenverankerungen installiert. Diese Maßnahme stellte sicher, dass die neuen Lasten durch das WDVS sicher abgeleitet werden können.

In der Sanierungsphase wurde die tief profilierte Wetterschale mit Rajasil SM Vario Spritzmörtel ausgeglichen, was die Grundlage für den Anschluss des HECK Steinwolle-WDVS bildete. Dabei kam als Kern eine HECK Coverrock Steinwolle-Dämmplatte in unterschiedlichen Dämmstoffdicken von 100 bis 280 mm zum Einsatz – eine Lösung, die laut Hersteller den heutigen energetischen Standards gerecht wird und die Energieeffizienz des Gebäudes erheblich steigert.

Unterschiedliche Formate



Die neue Fassade erstrahlt in elegantem Naturstein – in Form der 20 mm dicken Kalksteinbekleidung HECK Jurassic Giallo mit einer lebhaften, gestockten Oberflächenstruktur und in unterschiedlichen Formaten bis zu 600 x 300 mm. Ausschlaggebend hierfür waren neben der visuellen Wirkung des Materials auch dessen Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Die Fugen wurden im Spritzverfahren mit einem keramischen Fugenmörtel in grau versehen. Harmonie und Moderne spiegeln sich in der detaillierten Gliederung wider, die neben den unterschiedlich großen Natursteinen auch elegante Fensterrahmungen und durchlaufende Gesimsbänder umfasst. Mit diesen Elementen haben die Demino-Stuckateure ein zeitgemäßes, jedoch klassisch anmutendes Erscheinungsbild geschaffen, das das Stadtbild bereichert und zur Belebung des Zentrums beiträgt.

Die Revitalisierung des City Centers Offenbach belegt, wie durchdachte bauliche Maßnahmen zur Schaffung neuer Nutzungsmöglichkeiten und zur Stadtrevitalisierung beitragen können. Mit der Kombination aus modernen Materialen und energiesparenden Maßnahmen wurde das Gebäude durch den Bauherrn WasE Bau sowohl funktional als auch ästhetisch aufgewertet. "Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie mit durchdachten Ansätzen alte Strukturen in lebendige, multifunktionale Zentren transformiert werden können, die sowohl Bewohner als auch Besucher ansprechen", bilanziert Cataldo Nuovo, Key-Account-Manager bei HECK, der das Projekt begleitet hat.