City-Tunnel in Magdeburg wird noch teurer

Magdeburg (dpa). - Der neue City-Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof wird noch einmal deutlich teurer. Die Stadt Magdeburg erhöhte die Gesamtkosten für den Bau um knapp ein Drittel auf 139 Mio. Euro. Zuletzt seien knapp 104 Mio. Euro eingeplant gewesen, teilte die Stadt mit. Die Verwaltung sprach von „unvorhergesehenen Kostensteigerungen“. Der City-Tunnel soll das Nadelöhr an der stark befahrenen Ernst-Reuter-Allee beseitigen. Autos rollen künftig unterirdisch und damit getrennt von Tram, Radverkehr und Fußgängern. Hauptgrund für den nochmaligen Anstieg seien Planungsmängel bei den Bohrpfählen, hieß es. Sie waren zu schwach dimensioniert, es musste umgeplant werden. Auch zusätzliche Sicherungen für anliegende Gebäude, Nachforderungen des Bauunternehmens, weitere Fluchtwege und steigende Honorare für Ingenieure und Rechtsanwälte seien für das Plus verantwortlich. Seit April ist die Straße wegen der Bauarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt. Das soll bis Ende 2018 so bleiben.